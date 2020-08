Andy Murray: 'Jucătorii trebuie să fie siguri că nu intră în carantină în Europa, la întoarcerea de la US Open'

Jucătorii care vor participa la turneul de tenis US Open au nevoie de asigurări că nu vor intra în carantină la revenirea în Europa, a declarat luni britanicul Andy Murray, fostul nr. 1 ATP, scrie Reuters.

''Înţeleg că problema va fi rezolvată înainte de plecarea în SUA dar lucrurile se pot schimba în următoarele 10-12 zile. Sperăm ca înainte de plecare jucătorii să aibă garanţia că la revenirea din SUA nu vor fi obligaţi să stea în carantină două săptămâni'', a spus Murray, potrivit agerpres.ro.

El a arătat că într-o astfel de situaţie, jucătorii nu vor mai putea participa eventual şi la alte turnee în Europa, ci ar ajunge direct să participe la Roland Garros, ''ceea ce nu ar fi în regulă''.

Organizatorii US Open au declarat în ultimele zile că vor lua măsuri restrictive pentru participanţii la acest turneu astfel încât să le fie asigurată bio-securitatea pe perioada prezenţei la New York. US Open este programat între 31 august şi 13 septembrie, iar Openul Franţei ar trebui să înceapă pe 27 septembrie.

Înainte de Roland Garros mai sunt programate turneele de la Madrid (13-20 septembrie) şi Roma (20-27 septembrie).

Murray (33 ani) a menţionat că personal este dispus să îşi asume ''riscul'' călătoriilor întrucât îi e dor să joace în turnee majore.

''Din cauza problemelor de sănătate pe care le-am avut în ultimul an, nu am mai putut participa la turnee de Mare Şlem. Există evident un risc de a merge în America dar vreau să încerc şi să joc din nou în competiţii importante'', a mai spus britanicul.