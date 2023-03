Angel Di Maria, dezvăluirea momentului: cu cine negociază superstarul argentinian

Argentinianul Angel Di Maria a dezvăluit că negociază un nou contract cu clubul Juventus Torino, după ce joi a marcat golul decisiv în meciul cu Freiburg (1-0), din prima manşă a optimilor Europa League la fotbal, transmite DPA.

Internaţionalul argentinian de 35 ani a marcat golul în minutul 53, al patrulea său din actuala campanie în Europa League. El a fost implicat în şapte goluri în ultimele sale şase apariţii în acest sezon european, început de Juve în Liga Campionilor.



În iulie trecut, Di Maria a semnat un contract pe un an şi de atunci a marcat opt goluri şi a dat trei pase decisive în toate competiţiile, conform Agerpres.



Viitorul argentinianului părea incert, până la anunţul că au demarat discuţiile pentru un nou contract: ''Sunt fericit că am ajutat echipa, am făcut o treabă bună şi trebuie să continuăm pe linia asta. Important era să câştigăm şi am reuşit. Vom încerca să câştigăm Cupa Italiei şi Europa League. Sunt discuţii. Sunt fericit aici şi simt afecţiunea publicului după un start dificil''.



Antrenorul Massimiliano Allegri a salutat evoluţia lui Di Maria: ''A marcat un gol minunat, dar peste toate a reuşit o evoluţie grozavă. Am făcut un meci foarte bun, cu mare intensitate şi bun din punct de vedere tehnic. Singurul lucru pe care l-am ratat de prea multe ori a fost ultima pasă. Am fi putut face alegeri mai bune şi asta ar fi făcut diferenţa. La Freiburg nu va fi uşor, dar lucrul care mă face să gândesc pozitiv este c ei ne vor da mai mute spaţii şi noi va trebui să le exploatăm''.