Animaţia Yellow Submarine a formaţiei The Beatles, disponibilă gratuit pe YouTube o singură zi

Canalul formaţiei The Beatles de pe YouTube invită publicul, sâmbătă, de la ora 16.00 GMT, la un karaoke pe melodiile din filmul "Yellow Submarine" (1968), ca parte a unei campanii care încurajează utilizatorii să stea acasă în această perioadă marcată de pandemia de coronavirus, potrivit DPA.

Evenimentul live va avea loc doar sâmbătă, pe canalul oficial The Beatles, unde privitorii sunt încurajaţi să urmărească odată cu filmul şi versurile care apar în partea de jos a ecranului în timpul fiecărei melodii.

"Pentru aceia dintre voi cărora le lipseşte să cânte împreună, am o veste bună", a fost mesajul lui Ringo Starr într-un video promoţional. "Conectaţi-vă... pentru o sesiune specială de cântat în cor pe filmul "Yellow Submarine". Pace şi dragoste", a mai spus Ringo Starr.

Lansată pentru prima dată în cinematografe în 2018 pentru a celebra împlinirea a 50 de ani ai filmului "Yellow Submarine" , ediţia "singalong" include melodii The Beatles precum "Eleanor Rigby", "When I'm Sixty-Four", "Lucy in the Sky With Diamonds", "All You Need Is Love", "It's All Too Much" şi cântecul care dă titlul filmului, "Yellow Submarine".