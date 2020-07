Un director ANRE vine cu vești PROASTE: efectele pandemiei se vor vedea în facturile EMISE în viitor

Efectul pandemiei se va vedea în anii viitori şi în facturile de energie, asta anunță un director din cadrul ANRE. Nota de plată o vom plăti în viitor, a declarat marţi Maria Mânicuţă, director Tarife Reţea în cadrul Autorităţii de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), conform News.ro.

”În ceea ce priveşte pandemia şi situaţia prin care trecem azi, operatorii ne-au şi informat asupra măsurilor şi nicio măsură nu se ia fără să însemne traducere în bani. Ca atare, este de aşteptat un impact asupra tarifelor din anii viitori, nu din acest an. Se va întâmpla. Conform regulilor, companiile de distribuţie finanţează aceste costuri din cash-ul lor propriu, dar să nu uităm că nimic nu e gratis pe lume. Eu am văzut în presă unele valori vehiculate de operatori. În tarifele aprobate de ANRE, de regulă, costurile acestea de sănătate şi de securitatea muncii şi igienă reprezentau sub 0,5% (din cheltuielile totale, n.r.). De acum mă aştept să fie un procent mult mai ridicat, cam 2%. Operatorii au anunţat la ANRE costuri noi, dar nu au prezentat încă documentaţia concretă”, a declarat marţi Maria Mânicuţă, director Tarife Reţea în cadrul Autorităţii de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), în cadrul conferinţei Focus Energetic.

ANRE va verifica orice astfel de cost prezentat de companiile din energie, din punct de vedere al corectitudinii cifrelor. Operatorii vor veni cu documente să arate că aceste costuri au fost făcut în condiţii de necesitate şi eficienţă.

”Vă daţi seama că impactul în preţul final către populaţie nu e mare, pentru că tarifele de transport şi distribuţie în reţele reprezintă 30%, deci 2% reprezintă sub 0,5%. Dar gândiţi-vă că toate companiile energetice (inclusiv furnizorii şi producătorii) au astfel de costuri şi probabil că impactul pandemiei în ceea ce priveşte sectorul energetic, nota de plată se va plăti ulterior. Noi nu o plătim acum, pentru că în acest moment există pe piaţa angro de energie reduceri de costuri, datorate scăderii de consum, iar producătorii au acceptat reducerea profitabilităţii lor. Investiţiile în mod normal în producerea de energie se fac dacă piaţa oferă bani pentru finanţarea acestora, pe temen lung. Or faptul că acum este o contracţie a sectorului de producţie, pe termen mediu, efectele asupra investiţiilor se vor vedea mai târziu”, a afirmat ea.