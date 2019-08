Antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, a vorbit despre accidentarea lui Culio: 'Nu cred că va juca în meciurile cu Celtic'

Returul cu Maccabi a lăsat urme în lotul campioanei României. Petrescu a primit o veste foarte proastă, înainte de meciurile cu Celtic, din turul 3 preliminar al Champions League. Emmanuel Culio s-a accidentat în Israel şi nu va putea evolua în partidele cu scoţienii, anunță MEDIAFAX.

Petrescu nu vrea nici ca jucătorul să-l forţeze. L-ar vrea în play-off, indiferent dacă acesta va fi în Champions League sau în Europa League. “Culio nu cred că va juca niciun meci cu Celtic, decât dacă va face o minune doctorul. Nu sunt adeptul să riscăm cu jucătorii şi să piardă tot anul, pentru un meci. Dacă riscăm, putem să-l pierdem în play-off. Jucătorul va decide cum se simte. Am mare încredere în el. Să intre direct la meciul al doilea ar fi extrem de riscant. Ar fi o decizie riscantă”, a spus Petrescu, care s-a plâns şi că are un lot redus în cupele europene. Clujenii au voie să pună pe lista UEFA doar 22 de jucători, pe lista A, pentru că sunt penalizaţi de UEFA. Celtic are 25 de jucători pe lista A, pe lângă lista B. Şi CFR are jucători pe lista B, doar că aceştia sunt juniori. “Celtic are 41 de jucătători la lista UEFA, la meciul cu noi, iar noi avem 22, dintre care doi crescuţi de club, Horj şi Păun, doi portari şi doi accidentaţi, Culio şi Perreira”, a spus Dan Petrescu.

“Vom vedea mâine ce poate Ţucudean”

Nici pe Ţucudean nu se poate baza încă Petrescu, în cupele europene. Atacantul a intrat pe finalul jocului din Israel. Îl va testa în campionat. “Ţucudean s-a antrenat, n-a pierdut niciun antrenament de o săptămână. Mi s-a părut că începe să aibă chiar mai mult entuziasm, dorinţă. Parcă le pierduse în ultimul timp. Mi-a plăcut ce am văzut, dar vom vedea la meci ce poate să facă George Ţucudean”, a spus Petrescu.

Aurelio şi Hoban, singurele variante

Posibilităţile de a-l înlocui pe Culio sunt limitate. Aurelio şi Hoban au dezamăgit, mai degrabă, în acest sezon, atunci când s-a apelat la ei. Ultimul nici n-a fost inclus pe lista UEFA pentru jocurile cu Maccabi, dar ar putea să-l înlocuiască pe Culio, dacă acesta nu va fi recuperat. Petrescu mai are şi variantă de a juca în linia de mijloc cu Deac, iar Păun să-l schimbe în flanc pe acesta. Este o variantă la care a mai apelat Petrescu şi pare cea mai inspirată, în acest moment.