Antrenorul Chindiei, Emil Săndoi, după ce a pierdut meciul: 'Sunt puţin dezamăgit de atitudinea pe care am avut-o în prima repriză. Ne-a fost atât de frică'

Tehnicianul echipei Chindia Târgovişte, Emil Săndoi, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu FC Viitorul, scor 1-4, că jucătorilor săi le-a fost “frică” în prima repriză şi că s-au făcut multe greşeli individuale, informează News.ro.

“Sunt puţin dezamăgit de atitudinea pe care am avut-o în prima repriză. Ne-a fost atât de frică... Incredibil. M-a nemulţumit lipsa de curaj pe care am avut-o în prima repriză. Au apărut greşeli individuale care ne-au destabilizat de tot în repriza a doua. Mă bucur pentru Florea, pentru că vine după o perioadă mare de inactivitate. Am făcut foarte multe greşeli individuale care într-un joc cu Viitorul te costă. Per total, trebuie să recunoaştem, Viitorul merită victoria fără doar şi poate”, a spus Săndoi pentru posturile care transmit Liga I.

Formaţia FC Viitorul a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, echipa Chindia Târgovişte, într-un meci din etapa a XI-a a play-out-ului Ligii I.

Golurile învingătorilor au fost marcate de George Ganea ’42, Gabriel Iancu ’62 şi Rivaldinho ’72, ‘83. Pentru Chindia a înscris Daniel Florea, în minutul 65.