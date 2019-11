Antrenorul CS Universitatea Craiova, Victor Piţurcă: 'Trebuie să ne mulţumim şi cu acest meci nul'

Antrenorul CS Universitatea Craiova, Victor Piţurcă, a fost foarte supărat pe jucătorii săi, care au terminat la egalitate partida cu Chindia Târgovişte, dar a precizat că se mulţumeşte şi cu punctul câştigat la Ploieşti, deoarece oltenii ar fi putut pierde partida chiar dacă au jucat în superioritate numerică mult timp, anunță news.ro.

"Dacă nu reuşeşti să marchezi la începutul jocului, când ne-am creat ocazii de gol şi când joci slab în momentul în care adversarul are un om în minus, pe alocuri chiar a jucat mai bine echipa din Târgovişte, aşa se întâmplă. Până la urmă trebuie să fiem mulţumiţi şi cu acest meci nul, pentru că probabil dacă nu egalam repede din acea acea fază fixă puteam să şi pierdem meciul. Sunt supărat pentru tot ceea ce s-a întâmplat pe teren. Este inadmisibil să joci cu un om în plus, să fii echipa mai valoroasă şi nici măcar să nu ai ocazii clare de a înscrie, asta mă supără mai mult. Acolo (n.r. - la Bic) trebuia să fie Cicâldău, probabil mai trebuia să iasă un jucător din linie, pentru că ei aveau numai patru jucători acolo. În sfârşit, nu mai comentează. Nu este nicio presiune, eu nu văd din punctul meu de vedere nicio presiune, era un joc de fotbal după unul foarte bun, trebuia să jucăm de aceeaşi manieră, dar nu am reuşit să ne concentrăm, să jucăm la fel cum am fcăcut-o cu Dinamo. Dacă nu eşti concentrat poţi să ratezi cum a ratat Mihăilă, cum a ratat Ciosici şi cum au ratat şi alţi jucători. Le-am spus jucătorilor că e o echipă care munceşte foarte mult în teren, joacă şi cu sufletul şi aşa s-a întâmplat atât timp cât au jucat cu un om mai puţin. Bineînţeles că m-a afectat această partidă, pentru că aveam aşteptări mult mai mari de la jucătorii mei la acest joc şi văd că nici psihic nu stăm foarte bine, pentru că dacă nu te concentrezi înseamnă că nici psihic nu stai bine şi trebuie să lucrăm şi la capitolul ăsta", a declarat Piţurcă.

CSU Craiova a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-0), meciul disputat, duminică, în depalsare, la Ploieşti, cu Chindia Târgovişte, în etapa a XVI-a a Ligii I. Oltenii au avut peste o oră de joc superioritate numerică.

Au marcat: Bic '62 / Cicâldău '64.

1-0, min. 62: Neciu a pasat dintr-o lovitură liberă lateral dreapta către Bic, care, nemarat în marginea careului, a înscris cu un şut de la 15 metri.

1-1, min. 64: Cicâldău a executat o lovitură liberă de la 22 de metri, balonul intrând în poartă după ce a fost deviat de un jucător din zid.

Ivancici a fost eliminat în minutul 27, cu roşu direct, pentru că l-a lovit cu cotul în figură pe Bălaşa.