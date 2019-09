Antrenorul lui Gazişehir Gaziantep, Marius Șumudică rămâne în campionatul Turciei, deși este curtat de două echipe saudite

Marius Şumudică, antrenorul lui Gazişehir Gaziantep, a anunţat, luni dimineaţa, că are două oferte foarte tentante din Arabia Saudită, însă ar prefera să rămână în campionatul Turciei, unde are rezultate din ce în ce mai apreciate, potrivit Mediafax.

Tehnicianul român a preluat-o pe Gazişehir Gaziantep la începutul acestui sezon şi a dus echipa pe locul al treilea în campionat. Rezultatele obţinute au adus interes din Arabia Saudită, campionat unde Şumudică a mai lucrat.

"Eu am acelaşi manager pe care îl are şi Cosmin Olăroiu. Am două oferte în momentul de faţă din Arabia Saudită. (n. red. - întrebat dacă va avea salariu de două milioane de euro) Ai mai luat din ei! Există o clauză de reziliere aici, dar sunt dator faţă de jucătorii ăştia, eu i-am format şi m-aş simţi oarecum într-o postură de trădare. Oamenii sunt foarte corecţi din punct de vedere financiar, e oraşul destul de mare, iar eu decid cam totul în ceea ce priveşte alimentaţia, nutriţia, terenul sau cazarea. Mi-ar fi destul de greu să plec, deşi uneori e greu să rezişti tentaţiei, banul e ochiul dracului, aşa cum se spune. Sunt tânăr, am 48 de ani şi cred că mai am timp să ajung în spaţiul ăla. Banii sunt bani, am lăsat o impresie foarte bună. Shabab are probleme foarte mari în momentul de faţă, lumea comentează să vină Şumudică înapoi. Eu am pierdut locul 3 şi Liga Campionilor în minutul 92 din ultima etapă, cu Al Hilal", a declarat Şumudică, la DigiSport.

Citește și: Adrian Năstase îl dă de gol pe Klaus Iohannis: ‘A sprijinit, cu parlamentarul său, proiectele legislative ale PSD’

De asemenea, antrenorul care a câştigat titlul în România alături de Astra Giurgiu a vorbit şi despre posibilitatea preluării echipei naţionale. Şumudică spune că nu vrea să pună presiune pe actualul selecţioner, Cosmin Contra, însă visează să ajungă în această postură.

„Ar fi un plus pentru că ştiu să-mi creez atmosfera. E greu să fiu selecţioner, nici nu ştiu dacă la momentul ăsta sunt pregătit. Am un respect deosebit pentru Contra, nu-mi place să vorbesc, are două meciuri de foc cu Feroe şi Norvegia. Cu siguranţă, mi-aş dori cândva, e visul oricărui jucător şi antrenor. Ca jucător nu am reuşit, deşi am fost la un pas mereu”, a mai spus antrenorul.

Marius Şumudică a obţinut 10 puncte în primele cinci etape din prima ligă turcă, iar Gazişehir Gaziantep ocupă locul al treilea. Sezonul trecut, antrenorul a pregătit echipa saudită Al Shabab.