Antrenorul Maurizio Sarri a fost prezentat oficial la Juventus, după despărțirea de Chelsea

Maurizio Sarri (60 de ani) s-a despărţit de Chelsea şi a semnat un contract valabil trei sezoane cu Juventus. Tehnicianul italian a fost prezentat oficial, joi, în cadrul unei conferinţe de presă unde a dorit să lămărească mai multe lucruri, informează MEDIAFAX.

Sarri a pregătit-o timp de trei sezoane pe Napoli, în perioada 2015-2018, unde a fost foarte apreciat atât de suporteri, cât şi de fotbalişti. Odată cu trecerea la marea rivală Juventus, antrenorul este considerat drept un trădător, iar Sarri a povestit că a primit astfel de mesaje chiar şi din partea fotbaliştilor napoletani.

"Am primit nişte mesaje de la jucători cu un ton foarte diferit faţă de ceea ce ar trebui să reprezinte meseria lor. Uneori, jucătorii spun lucruri pentru a se face parte din mediul în care se află. Am fost trei ani la Napoli, iar din respect pentru ei am mers în străinătate. Fiind nevoit să mă întorc în Italia, am primit o ofertă de la Juventus şi asta a fost tot. Întotdeauna am respectat pe toată lumea şi am dat 110% la fiecare club la care am lucrat. Voi face la fel şi aici. Alegerile mele au fost foarte logice, nu trebuie să scriem un roman acum despre asta", a declarat Sarri, la conferinţa de presă.

Ulterior, Sarri a discutat şi despre stilul de joc pe care ar vrea să-l introducă la Juventus: "Cu siguranţă, stilul meu este diferit. Trebuie să-mi dau seama câte dintre ideile mele le pot implementa aici pentru a fi productiv. Este despre echilibrul dintre tactică şi cât de multă libertate le voi oferi jucătorilor. Dacă mă întrebaţi pe mine, mi-ar plăcea ca Pjanic să atingă mingea de 150 de ori pe meci. Îmi place să ofer libertate echipei mele în ultima treime, acolo unde se poate improviza puţin mai mult"

Nu în ultimul rând, italianul s-a declarat încântat de faptul că îl va antrena pe Cristiano Ronaldo, pe care îl consideră drept cel mai bun din lume: "L-am antrenat pe Gonzalo Higuain, cel mai bun marcator din istoria Seria A într-un sezon. Aş vrea să am acum doi astfel de jucători, ar fi o satisfacţie enormă. Am pregătit jucători uriaşi de-a lungul anilor, dar cu Ronaldo voi trece la nivelul următor. Este în elita fotbalului mondial, un băiat care a bătut toate recordurile şi aş vrea să-l ajut în continuare".

AC Sansovino, Sangiovannese, Pescara, Arezzo, Avellino, Verona, Perugia, Grosseto, Alessandria, Sorrento şi Empoli sunt echipele pe care le-a antrenat Sarri în cariera sa. Cel mai lung mandat a fost la Napoli, 148 de meciuri. Singurul trofeu din carieră l-a obţinut la Chelsea, la finalul sezonului trecut, Europa League.

40 de victorii, 11 rezultate de egalitate şi 12 înfrângeri a bifat Chelsea sub comanda lui Sarri. Acesta îl înlocuieşte pe Max Allegri pe banca lui Juventus Torino.