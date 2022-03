Antrenorul Mircea Lucescu: 'Nu e în regulă ca Edward Iordănescu să fie criticat'

Antrenorul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă, că nu e normal ca noul selecţioner al României, Edward Iordănescu, că fie criticat după partida de debut pierdută în faţa Greciei, cu 0-1.

"Nu e în regulă ca Iordănescu să fie deja criticat, mai ales că e la avut mulţi jucători cu probleme. Sigur că nimeni nu aşteaptă ani ca el să aibă rezultate, trebuie să facă acest lucru foarte repede pentru ca lumea să îi acorde o încredere totală. Dacă nu, îi va fi foarte greu", a spus Lucescu, potrivit Agerpres.ro.

Tehnicianul echipei Dinamo Kiev a afirmat că Iordănescu are nevoie în primul rând de jucători pentru a crea o echipă competitivă: "El are nevoie în primul rând de jucători. De mai bine de trei ani tot încercăm cu jucători tineri, dar văd că foarte mulţi au dispărut foarte repede. Şi eu cred că trebuie să li se dea posibilitatea să aibă continuitate. Şi aseară când au intrat cei tineri a fost un entuziasm în echipă. Noi am avut tot timpul jucători talentaţi. Problema e că trebuie să fie instruiţi pentru marea performanţă".

Întrebat dacă va mai antrena vreodată în fotbalul românesc Lucescu a spus: "Într-o altă viaţă, am 77 de ani".

Selecţionerul Edward Iordănescu a debutat cu o înfrângere la naţionala de fotbal a României, 0-1 (0-1) cu Grecia, vineri seara, într-un meci amical care a avut loc pe Stadionul Steaua din Bucureşti.