Antrenorul U Craiova, despre meciul de la Botoșani: 'Ne va fi destul de dificil să construim pe un asemenea teren'

Antrenorul formaţiei Universitatea Craiova, Marinos Ouzounidis, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că echipa sa va fi dezavantajată de terenul prost de la Botoşani în partida de joi, din cadrul optimilor de finală ale Cupei României la fotbal, potrivit Agerpres.

"Mă aştept la o partidă foarte, foarte dificilă, nu doar datorită calităţii pe care o au adversarii, ci şi datorită situaţiei în care să vă afla gazonul. Am văzut un gazon foarte greu, sper că va fi mai bun, dar nu am aşteptări foarte mari, pentru că nu este timp foarte mult la dispoziţie. Noi fiind o echipă care se bazează pe construcţie ne va fi destul de dificil să construim pe un asemenea teren. Îmi place stilul celor de la Botoşani, joacă un fotbal plăcut, bazat pe ofensivă, şi chiar dacă va fi un teren dificil va trebui să ne adaptăm. Nu vor fi multe schimbări în echipă faţă de meciul cu Dinamo. Singura problemă pe care o avem este cu Dan Nistor, care are o durere la gleznă", a declarat Ouzounidis.

Tehnicianul grec consideră că jucătorii săi nu trebuie să se vadă câştigători dinaintea partidei, aceasta fiind o greşeală: "Antrenorul celor de la Botoşani face o treabă foarte bună, se vede cum tratează jocul pe tot parcursul lui. Noi trebuie să mergem acolo cu gândul că avem un meci dificil, să nu intrăm pe teren cu gândul că suntem o echipă mai bună şi că vom câştiga, pentru că asta ar fi o greşeală".

Ouzounidis s-a arătat mulţumit de lotul pe care îl are la dispoziţie la Universitatea Craiova şi a afirmat că nu vor mai fi transferaţi alţi jucători.

"Mă aşteptam să întâlnesc o echipă foarte bună, cu bună organizare, cu jucători dornici să obţină mai mult şi să muncească pentru a îndeplini obiectivele. Nu mai avem timp să găsim jucători care să poată să ne ajute imediat în această perioadă. Avem un grup bun aici, asta este cel mai important pentru mine. Important este ca ei să înţeleagă filozofia mea de joc şi mai puţin să aducem jucători noi. Deocamdată sunt mulţumit de tot ce am găsit aici, dar ştiu că Universitatea Craiova este o echipă care îşi doreşte întotdeauna mai mult şi de fiecare dată poţi fi mai bun şi mai bun. Mie îmi place să joc cu fotbalişti tineri, nu îmi place să schimb jucători după cinci minute. Dacă avem această regulă cu Under-21, jucătorii trebuie să joace, pentru că fotbalul este un business şi trebuie să creşti jucători pentru echipa naţională. Din ceea ce am văzut până acum în fotbalul românesc este un stil total diferit faţă de Grecia. Va trebui să mă adaptez şi eu, dar este o provocare pentru mine. Este foarte bine că am venit aici, mă bucur că am făcut-o, asta este meseria noastră. Cu antrenorii secunzi am colaborat în ultimii cinci ani, sunt antrenori foarte buni, cu licenţă pro, am încredere totală în ei şi mă vor ajuta", a mai spus noul antrenor al Universităţii.

Jucătorul Bogdan Vătăjelu se aşteaptă la o partidă grea cu FC Botoşani având în vedere starea proastă a gazonului.

"Ne aşteaptă un meci destul de dificil pentru o deplasare în care avem doar o victorie în ultimii şapte ani. E o echipă care joacă un fotbal foarte ofensiv, o echipă care joacă fără presiune în general. Terenul cred că este un impediment pentru ambele echipe şi ei au un joc de posesie foarte bun. Cred că va fi destul de dificil dacă terenul va fi la la fel. Ne bucurăm că s-a mai diminuat distanţa faţă de primul loc, sperăm ca după două-trei etape să fim noi pe primul loc", a declarat Vătăjelu.

Universitatea Craiova o întâlneşte pe FC Botoşani, joi, în deplasare (20:30), în optimile de finală ale Cupei României.