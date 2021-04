Anunț de ULTIMĂ ORĂ al medicului Bogdan Opriţa: Patru pacienţi de la Spitalul de Ortopedie Foişor vor fi transferaţi la Spitalul de Urgenţă Floreasca

Patru pacienţi de la Spitalul de Ortopedie Foişor, care va fi tranformat în spital COVID, vor fi transferaţi la Spitalul de Urgenţă Floreasca, a declarat pentru News.ro medicul Bpogdan Opriţa, care a precizat că 10 de la Spitalul Foişor pacienţi vor fi trimişi la unităţi sanitare din Capitală, anunță news.ro

” Patru pacienţi vor ajunge la noi la spital de la Spitalul Foişor. Ştiu de la managerul spitalului că a fost întrebat în jurul orei 15.30-16 de către Centrul Operativ al Ministerului Sănătăţii. Spitalul nostru pregătise 8 locuri, dar la noi nu vor veni decât 4, pacienţi, pentru că am înţeles că este vorba despre 10 pacienţi care vor fi transferaţi în spitalele din Capitală. Nu am informaţii despre ce se va întâmpla cu ceilalţi pacienţi, unde vor fi transferaţi”, a declarat pentru News.ro medicul Bogdan Opriţa, purtător de cuvânt al Spitalului Floreasca.

El a precizat că Spitalul de Urgenţă Floreasca are trei secţii de ortopedie, au fost făcute aceste locuri, şi au mai fost pregătiteşi alte locuri pe alt etaj.

”Secţia de ATI Covid este plină, are 17 locuri şi e plină, cea de boli interne are 30 de locuri şi este plină, iar UPU are pentru pacienţii Covid 16 locuri şi are 19 pacienţi în momentul de faţă, 5 intubaţi, 5 pe ventilaţie non invazivă, restul pe oxigen”, a explicat Opriţa pentru News.ro.

Pacienţii internaţi la Spitalul de Ortopedie Foişor din Bucureşti sunt transferaţi, vineri seară, la alte unităţi medicale sau externaţi, întrucât acest spital va primi, de sâmbătă dimineaţă, pacienţi cu infecţie COVID-19. "Spitalul Foişor are o secţie de Terapie Intensivă de 21 de paturi şi are 200 de paturi pe oxigen. Avea sub jumătatea secţiei de Terapie intensivă ocupată", a arătat Raed Arafat. "Îmi pare rău pentru toată această situaţie, o facem pentru a veni în sprijinul altor pacienţi care sunt intubaţi sau care au realmente viaţa pusă în pericol”, a declarat secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Andrei Baciu.