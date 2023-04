Aprilie a venit cu scumpiri! Facturi în rate la energie pentru români. Care sunt condițiile

Din 1 aprilie, gazele și energia electrică se scumpesc din nou. La curentul electric, majorarea va fi compensată de stat.

Un nou val de scumpiri vine peste populația României chiar cu prima zi a lunii aprilie, care vor plăti facturi mai mari. Energia electrică și gazul se scumpesc. O veste bună ar fi că facturile pot fi plătite și în rate, în care furnizorii trimit înștiințările de plată cu o întârziere mai mai mare de trei luni, ei fiind obligați să accepte eșalonarea la plată.

„Așa cum spune ordinul ANRE, e nevoie ca un consumator care constată că a primit o factură cu o întârziere de câteva luni să solicite - fie prin intermediul unor aplicații online, fie prin deplasarea la centrele de informare cu clienții - un anumit mod de eșalonare a acestei facturi, astfel încât el să aibă un timp similar de plată cu timpul în care a fost întârziat venirea facturii. Este o procedură corectă și echitabilă, dar această procedură nu se desfășoară de la sine. E nevoie să se facă o cerere în acest sens. Simpla amânare a plății nu echivalează cu eșalonarea la plată a acestei facturi, deci e nevoie de acest proces birocratic prin care să ceară și, ulterior, furnizorul trebuie să-i confirme acest lucru", a explicat Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, la antena3.ro, potrivit adevarul.ro.

Scumpirile se vor resimți mai ales la prețul gazului, unde ANRE a majorat tarifele de distribuție

Vicepreședintele ANRE spune că peste 150.000 de clienți vor primi facturi de regularizare la energie electrică cu minus.

Practic, suma încasată în plus va fi scăzută din următoarea factură în afara situației în care clientul dorește expres să primească banii în cont și pentru asta trebuie să facă o cerere la furnizor.

„Recent am finalizat şi acele machete care vor viza acele regularizări care se fac în baza ordonanţei de urgenţă pentru clienţii care şi-au redus consumul în 2022, faţă de consumul mediu din 2021 - cei care nu au beneficiat de niciun plafon. Este un număr considerabil de clienţi. Am primit de la unii furnizori nişte cifre, încă nu am primit de la toţi.

Cred că am cifrele de la furnizorii care acoperă cam 70% din consumul casnic - şi vorbim de peste 150.000 de clienţi la acest 70%. Probabil că şi dacă ultimul furnizor mare va face aceste calcule, vom depăşi cifra de 200.000. E o cifră impresionantă. Clienţii casnici chiar s-au preocupat să-şi reducă consumul în această perioadă critică de criză, chiar în condiţiile în care foarte mulţi au beneficiat de preţ plafonat şi nu le-a păsat, dar cei care nu au beneficiat se pare că s-au mobilizat şi au luat măsuri", a menţionat Zoltan Nagy-Beg,