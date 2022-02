Aproape 50 de reclamaţii privind majorările preţului la gaze şi energie electrică, primite de Protecţia Consumatorilor

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Vrancea a primit aproape 50 de reclamaţii privind majorările de preţuri în facturile de gaze şi energie electrică, mai mult de jumătate dintre acestea fiind deja soluţionare, potrivit reprezentanţilor instituţiei, potrivit Agerpres.

"După majorarea de preţ care a avut loc, deşi consumatorii aveau contractate de furnizare cu servicii fixe pentru o anumită perioadă de timp, anumiţi furnizori şi-au permis să modifice preţul. Chiar la Casa Judeţeană de Pensii a fost o astfel de problemă. Au fost majorări chiar de două, trei ori ale preţului şi asta nu e corect. Puteam să sancţionez şi până la 100.000 de lei, dar am atenţionat în primă fază operatorul economic care avea un preţ fix şi am dat măsură de remediere. Am mai rezolvat câtorva cetăţeni astfel de probleme, şi, pentru operatorii care au reluat aceste practici la scurt timp, am dat amenzi şi măsură de sistare a practicii comerciale incorecte. Începând cu 1 noiembrie 2021, colegii mei au efectuat verificări la furnizorii de energie şi gaze naturale pe raza judeţului Vrancea care au vizat şi cercetarea reclamaţiilor, fiind înregistrate la noi 48 de reclamaţii. Deja 29 de reclamaţii au fost rezolvate, celelalte sunt în curs de soluţionare", a declarat, în cadrul Comisiei de Dialog Social, şeful Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Vrancea, Dumitru Dilă.

Acesta a precizat că inspectorii de la Protecţia Consumatorilor au găsit mai multe situaţii în care facturarea se făcea eronat sau compensarea se făcea doar parţial.

"S-a constatat că facturarea se făcea pentru perioada dinainte, consumul lunii noiembrie 2021 fiind facturat în luna ianuarie 2022, ceea ce nu e corect. Noi am analizat prin sondaj facturile emise, pentru că nu puteam controla tot, şi s-a constatat că s-a făcut doar parţial compensarea, n-au făcut compensarea corectă după lege. (...) Operatorii economici au început recalcularea facturilor şi trimiterea acestora către cetăţeni", a precizat Dumitru Dilă.

Pentru neregulile constatate, Protecţia Consumatorului a dat mai multe sancţiuni şi amenzi contravenţionale, situaţia fiind monitorizată în continuare pe piaţa furnizorilor de gaze şi energie electrică.