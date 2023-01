Aproape 9.400 de conducători auto bihoreni, testaţi pentru alcool sau droguri de poliţiştii rutieri

Potrivit sursei, în prima săptămână a anului, poliţiştii rutieri şi de ordine publică de la Biroul Drumuri Naţionale şi Europene - Serviciul Rutier, alături de cei din Oradea, Aleşd, Beiuş, Marghita şi Salonta din cadrul IPJ Bihor au derulat o amplă acţiune pe şoselele bihorene, pentru combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor.În cadrul acţiunii, în care au fost implicaţi 171 de poliţişti bihoreni, au fost testaţi 9.363 de conducători auto, pentru depistarea prezenţei în organism a alcoolului sau a substanţelor psihoactive.Pe parcursul celor 6 zile au fost constatate 60 de abateri (din care 13 infracţiuni) privind conducerea sub influenţa alcoolului sau a drogurilor, în 58 de cazuri fiind vorba despre conducere sub influenţa alcoolului, iar în două cazuri despre conducere sub influenţa drogurilor ."Au fost constatate, în total, 47 de infracţiuni la regimul rutier, în 19 cazuri fiind vorba despre conducere fără permis, în alte 13 cazuri despre punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, în 11 cazuri despre conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, două cazuri despre conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive şi două alte infracţiuni," se arată în comunicat.Totodată, ca măsură complementară, pentru comiterea unor fapte care atrag suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, poliţiştii au reţinut 117 permise de conducere şi 43 de certificate de înmatriculare.