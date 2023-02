Arad: De cinci ori mai multe vulpi împuşcate pentru testarea eficienţei campaniei de vaccinare antirabică

Autorităţile din Arad încheie "recoltarea" a 150 de vulpi pentru testarea eficienţei campaniei de vaccinare antirabică desfăşurată în toamnă, numărul animalelor împuşcate fiind de cinci ori mai mare faţă de anul trecut din cauza incidenţei rabiei în unele judeţe.

Directorul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Arad, Marcel Roşu, a declarat luni, pentru AGERPRES, că de pe fiecare din cele 75 de fonduri de vânătoare din judeţ sunt recoltate prin împuşcare câte două vulpi, pentru a se face teste de laborator prin care să se stabilească în ce măsură momelile cu vaccin au fost ingerate."Această campanie de vaccinare antirabică a avut loc în toamnă, prin momeli aruncate din avion şi plasate la vizuini. În ultima lună, am desfăşurat o acţiune de recoltare a 150 de vulpi, pentru a stabili dacă a fost sau nu eficientă campania de vaccinare. Anumiţi markeri care se găsesc în corpul animalelor vor confirma dacă hrana ce conţinea şi vaccin a fost ingerată", a spus Marcel Roşu.El a precizat că în acest an a fost nevoie să fie împuşcate de cinci ori mai multe vulpi faţă de anul trecut, când au fost recoltate 29 de capete."Din cauza incidenţei mari a rabiei în unele judeţe, în acest an testarea se face pe mai multe vulpi, această specie fiind un vector important de transmitere a rabiei inclusiv la animale domestice", a spus directorul DSVSA Arad.El a precizat că în judeţul Arad nu a mai fost înregistrat niciun caz de rabie în ultimii doi ani.Campania de recoltare a vulpilor se încheie marţi, iar probele prelevate de la animalele moarte sunt trimise la Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti.