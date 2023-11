Argentina lui Messi, învinsă la Buenos Aires de Uruguay

Argentina a suferit prima înfrângere în preliminariile sudamericane pentru Cupa Mondială, joi noaptea, chiar pe teren propriu. Furnizoarea surprizei, Uruguay, s-a impus la Buenos Aires cu 2-0, la capătul unui meci în care Messi și compania au fost de nerecunoscut, notează Mediafax.

Argentina a pierdut primele puncte în cele cinci meciuri din calificările pentru Cupa Mondială, dar și-a păstrat locul în fruntea clasamentului.

Golurile marcate în fiecare repriză de Ronald Araujo și Darwin Nunez au adus victoria Uruguayului în fața Argentinei lui Lionel Messi, într-o partidă tensionată pe stadionul Bombonera din Buenos Aires.

Vizitatorii au fost mai buni de la început până la sfârșit, iar victoria îi plasează pe locul doi în clasament, cu 10 puncte, la două în spatele Argentinei.

Araujo a marcat în minutul 41 cu un șut din prima din interiorul careului care l-a depășit cu puțin pe portarul Emiliano Martinezm, iar Nunez a asigurat punctele cu o finalizare ordonată pe contraatac în minutul 87.

"Sunt o echipă puternică și fizică și au jucat cu mai multă intensitate. Ne-am chinuit foarte mult să ne găsim pe noi înșine și jocul nostru", a declarat Messi pentru TyC Sports.

"Nu ne-am simțit niciodată în largul nostru, nu am găsit o modalitate de a ajunge în posesia mingii sau de a controla acțiunile, nu am reușit să avem posesii lungi, nu ne-am creat ocazii și am făcut jocul pe care l-au dorit ei, în ritmul lor. Sunt o echipă fizică, una care aduce mult pericol pe contraatacuri și au arătat asta prin golurile pe care le-au marcat".

Columbia este pe locul trei, cu nouă puncte, cu unul în fața Venezuelei, care a remizat fără goluri acasă cu Ecuador, locul șase, care se află la un punct în spatele Braziliei, ocupanta locul cinci, cu șapte puncte.