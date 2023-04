Ariana DeBose va fi gazda galei Tony Awards 2023

Actriţa Ariana DeBose va fi gazda galei de anul acesta a Tony Awards, cele mai importante distincţii atribuite de industria teatrală din Statele Unite, informează revista Variety.

Este pentru a doua oară când actriţa este gazda celei mai importante ceremonii de pe Broadway, care va avea loc pe 11 iunie la United Palace din Washington Heights, New York.

''Am fost onorată să fiu gazdă anul trecut şi, mai mult decât atât, să fiu chemată înapoi! Aştept cu nerăbdare să celebrez acest sezon incredibil, precum şi oamenii care duc treaba mai departe'', a spus DeBose. ''Să adăugăm nişte parfum select magiei Tony Awards'', a adăugat ea, potrivit Agerpres.

DeBose, recompensată cu Oscar pentru rolul din ''West Side Story'', are o misiune dificilă după ce a fost protagonista secvenţei artistice devenite virale care a deschis ceremonia de anul acesta a BAFTA Awards. Recitalul ei s-a dorit un tribut dedicat femeilor din public şi a inclus un mix din ''Sisters Are Doin' It for Themselves'', ''We Are Family'' şi un rap original care a înşiruit toate femeile de pe lista nominalizărilor. ''Angela Bassett şi-a făcut treaba, Viola Davis este 'Woman King'/ Blanchett, Cate, eşti un geniu, iar Jamie Lee, eşti noi toţi!'', spuneau versurile rapului.

''Ariana va prezenta şi va dansa şi va cânta, suntem extrem de încântaţi că-şi va face treaba'', au spus Ricky Kirshner şi Glenn Weiss, producătorii executivi ai galei premiilor Tony, imitând stilul recitalului lui DeBose de la BAFTA.

Ariana DeBose s-a aflat la rândul ei pe lista nominalizaţilor la premiile Tony graţie rolului din musicalul ''Summer: The Donna Summer Musica'', în 2018. A mai avut roluri în spectacole precum ''Hamilton'', ''Bring It On: The Musical'', ''A Bronx Tale'' şi ''Pippin''. A apărut în serialul de televiziune ''Schmigadoon''. Urmează să joace în filmul din universul Marvel ''Kraven the Hunter'', precum şi în aventura animată Disney ''Wish''.

Nominalizările la premiile Tony vor fi anunţate pe 2 mai. Printre personalităţile care au prezentat gala Tony s-au numărat de-a lungul timpului James Corden, Sara Bareilles alături de Josh Groban, Audra McDonald, Neil Patrick Harris şi Hugh Jackman.

''O forţă atât pe scenă, cât şi în viaţa reală, Ariana DeBose este de neoprit - actriţă premiată, solistă puternică şi dansatoare maiestuoasă - este adevărata definiţie a 'triplului salt''', au spus Heather Hitchens, preşedintă şi CEO a American Theatre Wing, şi Charlotte St. Martin, preşedinta The Broadway League. ''Suntem încântate să o primim înapoi pe una dintre cele mai strălucitoare stele de pe Broadway, care să inspire şi să lumineze Tony Awards anul acesta!''.