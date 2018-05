Arsenie Boca sau Liviu Dragnea? Pozele NEOBIȘNUITE cu 'Sfântul Ardealului' care au stârnit CONTROVERSE pe Facebook - FOTO

Pe Facebook circulă două fotografii în care este surprins părintele Arsenie Boca. Sunt poze ce datează din perioada în care fusese alungat de la mănăstire de un decret comunist. Interesant este că preotul adulat de o țară întreagă era îmbrăcat modern și purta mustață, look-ul său aducând, oarecum, cu cel al liderului PSD, Liviu Dragnea, scrie BUGETUL.RO.

O femeie a oferit detalii despre pozele cu Arsenie Boca și cum a ajuns cel supranumit ”Sfântul Ardealului” să poarte ochelari și mustață.

„Poza a doua este de la iesirea de la film cu Maica Zamfira, cea alături de care a locuit peste 3 decenii, casa fiind cumpărată pe numele ambilor. Motivația a fost că avea nevoie de o femeie să-l servească. De la Boca ce trăia în chilia abruptă la noul Boca născut după ce a sărit în apele Jiului să o salveze de la sinucidere pe Maica Zamfira, Julieta Constantinescu pe numele ei, e o prăpastie. Pentru ea rupe legăturile cu marii preoți: Stăniloaie, Cleopa, Papacioc. Este evident că orice proces de canonizare se poticneste la întrebarea firească: a avut legături trupești cu această? Asta pentru că ei au avut o viață socială activa, departe de ceea ce ar fi trebuit să fie. Eu am citit despre contract în dosarul lui de la CNSAS. Nu dau informații false. In ceea ce privește relațiile cu Maica Zamfira, sunt câteva articole pertinente. În plus locuitul împreună nu este canonic. Pe de altă parte, opera lui are multe abateri de la dogma: predestinarea e una dintre ele. Sexul privit cu ură revine constant,cam la 2-3 pagini, semn al slăbiciunii sale.”, susține aceasta.