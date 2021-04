De ce s-a infectat Alexandru Arșinel, deși era vaccinat cu Pfizer. Explicațiile lui Alexandru Rafila

Reprezentantul României la OMS, Alexandru Rafila, a explicat marți la Antena 3 de ce s-a infectat Alexandru Arșinel (81 de ani) cu noul coronavirus la două luni după ce s-a vaccinat anti-Covid.

„Sunt doua raspunsuri la situatia generala a pacientilor cu insuficienta renala. In general, ei raspun mult mai putin bine la vaccinuri. Va dau exemplu, pacientii care fac dializa sunt vaccinati impotriva Hepatitei B si fata de protectie de peste 90% la populatia generala ei au 50%. In plus, daca in paralel urmezi si o medicatie imunosupresoare asta face ca vaccinul sa fie mai putin eficient sau chiar ineficient si probabil acesta este motivul pentru care dansul s-a imbolnavit”, a declarat Alexandru Rafila.

Director al Teatrului de Revistă din Bucureşti, actorul Alexandru Arşinel este internat alături de soția lui la spitalul Matei Balș din București, după ce au fost diagnosticați cu Covid-19.

Arșinel şi soţia lui au primit prima doză a serului Pfizer în ianuarie şi au avut rapelul la începutul lunii februarie.

În 2013, actorul a fost supus unui transplant de rinichi, la Institutul de Urologie și Transplant Renal din Cluj.