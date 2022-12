Artistul fotograf Ştefan Toth, omagiat la 50 de ani de carieră: Trei expoziţii de artă fotografică au fost vernisate la Palatul Parlamentului

Trei expoziţii de artă fotografică, organizate de Asociaţia Internaţională "Euro Foto Art" (AIEFA) în parteneriat cu Comisia pentru Politică Externă a Camerei Deputaţilor şi Summit Agro România, au fost vernisate, joi, la Palatul Parlamentului.

Intitulate "România Pitorească", "Oameni şi peisaje din România şi Japonia", respectiv "Momente suprinse", aparţinând artistului fotograf Ştefan Toth Istvan, expoziţiile reunesc peste 200 de fotografii de format mare.

"Aceste imagini povestesc mult mai mult decât aş putea eu exprima prin cuvinte", a spus Ştefan Toth Istvan, la festivitatea de inaugurare şi înmânare a premiilor, desfăşurată în Sala "C. A. Rosetti" de la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

El a arătat că expoziţiile reprezintă rodul colaborării dintre Asociaţia Internaţională "Euro Foto Art", unicul membru al Asociaţiei Internaţionale de Artă Fotografică recunoscută de UNESCO şi Summit Agro România, care în acest an aniversează 25 de ani de existenţă.

Ambasadorul Japoniei în România, Hiroshi Ueda, a evidenţiat buna colaborare dintre Japonia şi România, care construiesc împreună un solid parteneriat strategic.

"Anul trecut Japonia şi România au sărbătorit 100 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice. Anul acesta marchează primul dintre următorii 100 de ani şi sunt foarte încântat să sărbătoresc cei 25 de ani de existenţă ai Summit Agro România. În plus, cele două ţări discută, în prezent, modalităţi de a transforma relaţia bilaterală în parteneriat strategic. Economia va fi un factor major în acest parteneriat strategic şi sper că activităţile Summit Agro România vor continua să contribuie foarte mult la consolidarea relaţiilor din Japonia şi România, în special în sectorul agricol", a spus diplomatul japonez.

Preşedintele Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaţilor, Biro Rozalia, a salutat organizarea expoziţiilor, apreciind că prin parteneriatul cu Summit Agro "se construieşte un pod care leagă cultura de sfera economică şi care creşte importanţa momentului dincolo de dimensiunile unei expoziţii obişnuite".

Biro a evidenţiat activitatea artistului fotograf Ştefan Toth Istvan, care împlineşte vârsta de 70 de ani şi 50 de ani de activitate profesională în arta fotografică şi prezintă propria expoziţie care reflectă "pasiunea, devotamentul şi dedicaţia" în muncă de-a lungul anilor.

"Domnul Ştefan Toth este un ambasador cultural al Oradiei şi putem afirma al României, datorită acelor parteneriate, pe care în acest interval de timp le-a iniţiat, le-a dezvoltat, le-a întărit şi le păstrează, le dezvoltă şi în momentul de faţă cu artişti fotografi din peste 64 de ţări ale lumii, creând astfel canale pentru ca arta fotografică românească să poată fi prezentată în fiecare colţ al lumii", a mai spus Biro Rozalia.

"Pentru mine, fotografia a însemnat a crea, a populariza şi de a învăţa. Deci la aceste capitole am făcut foarte multe în ultimii 50 de ani, expoziţii fotografice personale, de grup, naţionale şi internaţionale, distincţii şi membru al mai multor organizaţii internaţionale din întreaga lume. În domeniul manageriatului am promovat arta fotografică. În Oradea am fondat cea mai longevivă galerie de artă fotografică în care am deschis peste 600 de expoziţii internaţionale. Din 2019, această galerie a obţinut şi titlul de Centru expoziţional al Federaţiei Internaţionale de Artă fotografică recunoscută de UNESCO. Învăţatul a însemnat foarte multe cursuri organizate, peste 2.000 de absolvenţi, dintre care mulţi au ajuns mari fotografi ai lumii. E o satisfacţie" a declarat Ştefan Toth pentru AGERPRES.

În cadrul vernisajului, au mai rostit alocuţiuni vicepreşedintele Comisiei Juridice a Camerei Deputaţilor, Ioan Cupşa, şi preşedintele Summit Agro România, Bulgaria şi Republica Moldova, dr. ing. Patricia Maria Ştirbu, amfitrionul evenimentului.

Expoziţiile vor putea fi admirate până pe 31 decembrie.

Toate exponatele pot fi vizionate pe site-ul Asociaţiei.