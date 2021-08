Asociaţia Let's Do It Romania reia campaniile de ecologizare şi a început mobilizarea voluntarilor

Asociaţia Let's Do It Romania a decis să reia campaniile de ecologizare pe care le-a desfăşurat până în momentul declanşării pandemiei de SARS-CoV-2 şi a început să mobilizeze voluntarii, a declarat marţi, pentru AGERPRES, coordonatorul acţiunii din judeţul Mureş, Nicoleta Simion.

"Asociaţia Let's Do It Romania anunţă organizarea, în data de 18 septembrie 2021, a unei noi campanii de ecologizare în judeţul Mureş. Acţiunea face parte din proiectul Asociaţiei Let's Do It Romania, 'Ziua de curăţenie naţională', care se desfăşoară în context naţional şi internaţional.

Dacă în anul 2020 am mers pe voluntariat în social media şi am avut voluntari digitali, anul acesta dorim să reluam conexiunea cu voluntarii şi să organizăm acţiunea 'Ziua de curăţenie'.

Nu punem accent pe numere, pe o prezenţă masivă a voluntarilor, ci dorim un voluntariat foarte asumat, organizat în grupuri mici, care să desfăşoare acţiuni de curăţenie în natură, în siguranţă, în condiţiile actuale de COVID.

Îi invit pe toţi cei care vor să participe, voluntari, autorităţi locale, instituţii publice, companii private să-şi anunţe intenţia de participare până pe data de 09.09.2021 pe email la adresa nicoleta.simion@letsdoitromania.ro sau la numărul de telefon 0740102843", a declarat Nicoleta Simion.

Coordonatorul Let's Do It Romania din judeţul Mureş a arătat că mesajul acestei campanii este 'Nu este gunoiul meu, dar este oraşul meu!'.

Nicoleta Simion a precizat că, la fel ca în anii anteriori, voluntarii care vor participa la acţiunile de curăţenie vor primi saci şi mănuşi din partea organizatorilor.