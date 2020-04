Asociație românească din Spania își ajută semenii

Si in prag de sărbători asociatia Salva a ajutat 20 de familii sa își petreacă sărbătorile Pascale cu masa plină. In total avem deja 30 de familii pe care le-am putut ajuta datorită campaniei "Ajutand de acasa" inițiată de Reteaua Innicia din care face parte și asociația noastra. In acest moment mai avem pe lista de așteptare încă 30 de familii care depind de generozitatea noastră a tuturor.

Multumim colegilor din Red Innicia (16 organizatii) care ne-au oferit posibilitatea de a ajuta familiile necesitate din comunitatea românească și bineînțeles celor care donează zilnic

Mii de mulțumiri celor care ne-au oferit un ajutor imens în această campanie, făcând cumpărături și distribuție.Maria Cozlean,o fata extraordinară care cere doar adresa si nu așteaptă nici măcar un multumesc, Claudiu Covaciu președintele asociației Solimundo, singura asociație care ne-a oferit un ajutor necondiționat în afară de cei din rețea; părintele Oleg cu preoteasa Laura și părintele Vadim care în această săptămână atât de grea au făcut eforturi deosebite ca sa ne ajute., scriu reprezentantii asociatiei pe pagina de facebook.