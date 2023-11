Atac terorist soldat cu mai multe victime, la Ierusalim (Video)

Serviciul de salvare Magen David Adom spune că medicii tratează răniții, inclusiv unul în stare critică. Ceilalți patru sunt descriși ca fiind conștienți.

Poliția spune că atacatorul a fost împușcat și neutralizat.

Fear of combined terror attack at Jerusalem area checkpoint, multiple forces on the scene including bomb squad Security forces report two terrorists neutralized 4 people with gunshot wounds evacuated to local hospital including 1 in critical condition, 2 in moderate…

Several terrorists struck at the same time. At least 5 Israelis wounded according to initial reporting