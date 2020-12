Au fost desemnaţi câştigătorii pentru studiul de fezabilitate pentru două tronsoane din Autostrada Nordului (Lucian Bode)

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunţat că pentru două din cele trei tronsoane ale Autostrăzii Nordului, care leagă Baia Mare de Suceava, au fost desemnaţi câştigătorii licitaţiei pentru realizarea studiului de fezabilitate, in timp ce pentru cel de-al treilea tronson a fost depusă o contestaţie.

Lucian Bode a declarat vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Satu Mare, în ce stadiu ce află documentaţia pentru realizarea Autostrăzii Nordului, care leagă Baia Mare de Suceava.

“Autostrada Nordului sau drumul de mare viteză de la Baia Mare – Bistriţa, Bistriţa – Vatra Dornei şi Vatra Dornei - Suceava are şi o lege publicată în Monitorul Oficial, promulgată de către domnul preşedinte Klaus Iohannis, o lege prin care noi ne asumăm să construim acest obiectiv. Guvernul României a decis să scoată la licitaţie prin CNAIR cele trei tronsoane pentru realizarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic. Odată ce finalizăm aceste documentaţii, scoatem la licitaţie execuţia. Au fost trei oferte pentru fiecare tronson în parte, cele trei oferte au fost analizate, s-a stabilit câştigătorul şi pentru lotul 2 şi lotul 3 şi anume Bistriţa – Vatra Dornei, Vatra Dornei – Suceava nu au fost contestaţii, undeva în maxim o săptămână, zece zile vom semna contractul cu antreprenorul desemnat câştigător pentru a realiza documentaţia, termen 18 luni pentru a o prezenta. Imediat ce predă documentaţia, scoatem la licitaţie execuţia. Finanţarea o propunem a fi realizată din fonduri europene”,a explicat ministrul Transporturilor.

El a precizat că a fost înregistrată o contestaţia la licitaţie pentru primul tronson.

“Din păcate, pe lotul 1 este înregistrată deja o contestaţie, după ce vom finaliza contestaţia, se va finaliza perioada de răspuns, mai întâi la CNSC, vedem dacă merge mai departe la Curtea de Apel cel care a făcut contestaţia, la începutul anului vrem să semnăm contractul pentru realizarea documentaţiei şi pentru lotul 1”, a transmis Lucian Bode.

El a mai afirmat că cea mai avansată porţiune din Autostrada Nordului este drumul de legătură dintre varianta ocolitoare şi ieşirea spre Ungaria.

“Cea mai avansată porţiune din tot ce înseamnă Autostrada Nordului este drumul de legătură dintre varianta ocolitoare şi ieşirea spre Ungaria spre Oar. Acolo am semnat ordinul de începere a lucrărilor de proiectare şi am convingerea că se vor respecta termenele. Noi pe 10 august am semnat ordinul de începere, se vor respecta termenele şi de ce nu, avem speranţe că înainte de februarie 2022 această documentaţie şi anume studiu de fezabilitate şi proiect tehnic de execuţie va fi predat şi cei 16 kilometri de drum expres vor fi scoşi la licitaţie la sfârşitul anului viitor”, a explicat ministrul Transporturilor.

