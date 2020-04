AUDIO Living In A Ghost Town - Noua melodie The Rolling Stones, în ton cu vremurile

Formaţia britanică The Rolling Stones a înregistrat în studio, înainte de impunerea măsurilor de izolare, o melodie numită "Living In A Ghost Town", potrivit news.ro

Solistul Mick Jagger a declarat joi: "Am crezut că se va potrivi cu vremurile pe care le trăim. Poate fi ascultată peste tot de astăzi, de la ora 19.00, şi o puteţi auzi pe Beats 1. Sper să vă placă".

Melodia, înregistrată acum un an în Los Angeles, va face parte dintr-un nou album în pregătire, a anunţat chitaristul Keith Richards.

The Rolling Stones a participat la evenimentul caritabil "One World: Together at Home", cel mai mare concert online, care a avut loc sâmbătă seară şi a fost coordonat de Lady Gaga pentru Global Citizen şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii. El a generat donaţii de aproximativ 128 de milioane de dolari.