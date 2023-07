Autoritățile din statul amercian New Mexico recomandă clinica de avorturi a 'Templului Satanic'

New Mexico Alliance for Life a făcut publice concluziile raportului de investigație prin intermediul documentelor publice, care arată că linia telefonică pentru avorturi a guvernatorului Lujan-Grisham din New Mexico, finanțată de contribuabili, trimite femeile la clinica de avorturi The Satanic Temple Health (TST Health) - prezentată ca fiind "prima clinică religioasă de avorturi din lume".

În plus, New Mexico Alliance for Life a constatat că doar 13 din cele 33 de clinici de avort la care sunt îndrumate femeile sunt întreprinderi din stat, în timp ce 20 sunt din afara statului: de la Bethesda, MD, Seattle, WA, la Wichita, KS, notează lifenews.ro.

"De ce sunt contribuabilii din New Mexico forțați să promoveze centrul de avorturi religioase din templul satanic prin intermediul liniei telefonice pro-avort a guvernatorului?", a declarat Elisa Martinez, directorul executiv al New Mexico Alliance for Life. "Dezvăluie statul New Mexico pe deplin femeilor că "TST Health" este un centru de avorturi ritualice satanice și că avortul nu este o procedură de salvare a vieții, că implică sfârșitul unei vieți umane nevinovate?".

La începutul acestei luni, guvernatorul Lujan-Grisham a anunțat înființarea liniei telefonice de trimitere la avorturi cu ajutorul fondurilor contribuabililor. În timpul sesiunii legislative din acest an, ea a alocat, de asemenea, 10 milioane de dolari din banii contribuabililor pentru a finanța un centru de avort în comitatul Doña Ana.

Rata avorturilor din New Mexico s-a dublat de la anularea hotărârii Roe vs. Wade anul trecut. În 2021, clinicile de avorturi din New Mexico au raportat 4.900 de avorturi. Acest număr a sărit la 11.000 în 2022. În 2023, clinicile de avort din New Mexico au pus capăt vieții a 5.300 de copii nevinovați.