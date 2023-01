VIDEO | Autoritățile franceze se laudă cu un Revelion 'liniștit': 500 de arestări și 600 de mașini incendiate în noaptea dintre ani

Noaptea de Anul Nou din Franţa, cunoscută pentru o „tradiţie” a incidentelor violente, s-a desfăşurat fără evenimente „notabile”, potrivit ministrului de interne Gérald Darmanin, care a dat ordin să fie intensificate semnificativ patrulele pe străzi. Ca urmare, comparativ cu anul trecut, au fost cu 11% mai multe arestări şi cu 20 la sută mai puţine maşini incendiate, relatează „Le Figaro”, potrivit news.ro.

Seara de Anul Nou a fost monitorizată îndeaproape de un dispozitiv total de 90.000 de poliţişti şi jandarmi, mobilizaţi în întreaga ţară.

În timp ce serviciile se temeau de un atac terorist sau de izbucnirea unor violenţe grave, noaptea de Anul Nou aproape că a luat aspectul unei nopţi obişnuite, calme. Au fost mai puţine violenţe, dar mai multe arestări, graţie monitorizării intensificate din partea forţelor de ordine, care au primit instrucţiuni să dea dovadă de o fermitate deosebită.

Duminică, ministrul de interne Gérald Darmanin a anunţat că aproape 500 de persoane au fost arestate în toată Franţa, inclusiv pentru atacuri asupra poliţiei, ceea ce reprezintă o creştere cu 11% a arestărilor faţă de 2022.

Ministrul de interne le ceruse şefilor poliţiei şi jandarmeriei „să-i aresteze sistematic pe cei care fac scandal”, iar prefecţilor li se ceruse să instituie „un dispozitiv de descurajare”, vizibil, care să patruleze pe jos împreună cu forţele militare de securitate internă.

În mai multe zone „fierbinţi” din Nantes în special, persoane necunoscute au vizat patrulele de jandarmi, aruncând cu cocteiluri Molotov şi petarde.

Pe de altă parte, numărul maşinilor arse, a căror numărare defalcată a fost oprită în 2009 pentru a evita orice exagerare sau concurenţă între oraşe, a scăzut cu 20% faţă de anul trecut, când 648 de incendii au provocat arderea a 874 de vehicule. Acest bilanţ este în continuă scădere. În 2019 au fost 1.316 vehicule incendiate.

În condiţiile uneia dintre cele mai blânde temperaturi înregistrate vreodată pentru sfârşitul lunii decembrie şi cu o prezenţă record de un milion de persoane care au venit să sărbătorească Anul Nou pe Champs-Élysées, existau premisele unor incidente grave. Cu toate acestea, nu a existat nicio izbucnire de violenţe în Paris şi în suburbiile sale, care au fost securizate de o forţă de poliţie solidă, de 5.400 de persoane, scrie „Le Figaro”.

