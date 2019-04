Avengers: Endgame - Cel mai bun weekend de debut din istorie

Lungmetrajul "Avengers: Endgame/ Răzbunătorii: Sfârșitul jocului", ultimul capitol din universul Marvel, a stabilit un nou record pentru cele mai mari încasări în weekendul de debut, la nivel mondial, din istorie, potrivit apnews.com.

Până la finalul zilei de vineri, filmul a obținut încasări de 644 de milioane de dolari. Precedentul record fusese stabilit de "Avengers: Infinity War", lansat anul trecut, care a obținut în weekendul de debut 641 de milioane de dolari.

De altfel, după numai o zi de la lansare, "Avengers: Endgame" a stabilit mai multe recorduri de box office.

Astfel, producția Walt Disney Co. a obținut cele mai mari încasări în prima zi de la lansare în SUA - 156,7 milioane de dolari, depășind "Star Wars: The Force Awakens" (119 milioane de dolari, în 2015) și "Avengers: Infinity War" (106 milioane de dolari, în 2018).

În afara SUA, "Avengers: Endgame" a stabilit un alt record, cu 487 de milioane de dolari în prima zi de lansare, depășind "The Fate of the Furious/ Fast & Furious 8" (443 de milioane de dolari în 2017).

"Avengers: Endgame/ Răzbunătorii: Sfârșitul jocului" a fost unul dintre cele mai așteptate filme ale anului 2019. Este ultimul capitol din universul Marvel, saga de 22 de filme produsă de studioul omonim, care a devenit franciza cu cele mai mari încasări din toate timpurile. Aceasta a generat, din 2007 până în prezent, profituri de 18,6 miliarde de dolari în întreaga lume.

Deși pelicula a beneficiat de o atenție sporită din partea presei și a publicului, detaliile despre acțiunea acesteia au fost ținute în secret. Actorii din distribuția "Avengers: Endgame" nu au urmărit versiunea finală a proiectului până la premiera de gală, deoarece producătorii nu au dorit ca informațiile despre film să fie dezvăluite înainte de lansare.

"Avengers: Endgame/ Răzbunătorii: Sfârșitul jocului", de Anthony și Joe Russo, reprezintă încheierea poveștii celor șase supereroi din echipa originală "Avengers/ Răzbunătorii": Iron Man, Captain America, Black Widow, Hawkeye, Hulk și Thor. Aceștia plănuiesc să îl distrugă pe răufăcătorul Thanos, responsabil pentru moartea mai multor personaje din universul Marvel. Acțiunea filmului vine în continuarea peliculei "Avengers: Infinity War/ Răzbunătorii: Războiul Infinitului", lansată în 2018.