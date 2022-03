Avertisment pentru Guvern: România se confruntă cu un risc ridicat de întrerupere a aprovizionării cu bunuri a populației

România se confruntă cu un risc ridicat de întrerupere a aprovizionării cu bunuri a populației! Afirmația aparține Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România. Companiile sunt îngrijorate de prețurile tot mai mari de la combustibil și cer o întâlnire urgentă cu Virgil Popescu, ministrul Energiei.

”Luând act de criza prețurilor din energie, de creșterea prețurilor la motorină și la benzină din ultimele zile, având în vedere declarațiile Prim ministrului României referitor la demararea unor controale de amploare în piața combustibililor, comunicăm următoarele:

1. Lipsa predictibilității evoluției pieței naționale, pe fondul incoerenței constante în comunicare a Ministerului Energiei în ultimii doi ani și a proximității conflictului armat din Ucraina, reprezintă elemente de îngrijorare majoră pentru toate companiile din întreg lanțul alimentar.

2. Raportat la costurile operaționale ale unei companii din domeniul distribuției de bunuri de larg consum, combustibilul, energia și forța de muncă reprezintă cumulat 60 - 75% din total.

3. Efectele negative ale restricțiilor impuse de Guvern în contextul pandemiei asupra companiilor noastre se traduc în diminuarea marjelor de profit acestea fiind între 1,00 - 2,5%.

4. Instabilitatea fluxurilor comerciale a materiilor prime agricole și a produselor alimentare din piața internațională poate conduce la decizii ale statelor de diminuare/restricționare temporară a comerțului agroalimentar.

Combinația acestor cauze poate avea următorul efect în piața de bunuri de larg consum a României:

1. Restrângerea activităților economice ale companiilor de distribuție de bunuri și ale tuturor actorilor implicați în lanțul alimentar,

2. Șomaj,

3. Fluctuații mari ale prețurilor de vânzare și implicit,

4. Discontinuitatea lanțului alimentar și afectarea securității alimentare a cetățenilor României.

Apreciem că una dintre cauzele fundamentale, suplimentar pandemiei și conflictului militar din Ucraina, este managementul ineficient de la nivelul Ministerului Energiei din punct de vedere al:

1. Modalității de implementare a Schemelor de ajutor de stat în contextul pandemiei (ElectricUp?),

2. Gestionarea modului de liberalizare a pieței de energie,

3. Crizei combustibililor: vina nu poate aparține niciodată cetățenilor și companiilor oricărui stat, atât timp cât Ministerul Energiei nu monitorizează eficient evoluția pieței și nu comunică public suficient pentru a asigura un climat de încredere și de siguranță economică și socială.

Trăim vremuri in care emoția publică are rol covârșitor. Încă există in memoria colectivă recentă lipsa combustibilului sau "raționalizarea" lui, cozile dinainte de '90. Emoția, panica socială pot crea efecte mai grave socio-economic decât însuși prețul combustibililor iar comunicarea dezastruoasă a Ministerului Energiei va genera criză economică severă.

Prețurile carburanților au crescut constant in ultima perioadă, nu doar în această săptămână și în niciun caz panica nu a fost generată de o știre falsă, ci de negarea realității!

Domnule Ministru al Energiei aveți obligația legală de a gestiona corect (și) comunicarea publică. Nu ați făcut-o iar performanța ministerului se măsoară în efectele produse în societate, determinând astfel intervenția Primului ministru al României. Rolul prevenirii colapsului economic prin eficiența politicilor publice este major și nu ați acționat relevant pe această direcție! Vă solicităm, domnule ministru să reluați imediat consultările publice transprente și veridice cu mediul de afaceri!

În lipsa unui plan realist și imediat de stabilizarea a pieței naționale producătorii, distribuitorii, transportatorii vor fi obligați să transfere costurile mărite în prețuri (iar această povară este insuportabilă de către consumatori) sau să nu facă acest transfer riscându-și astfel întreaga afacere, deja afectată și cu o marjă de profitabilitate deja redusă.

Guvernul României trebuie să inițieze de îndată consultări cu mediul asociativ patronal. Solicităm intervenții fiscale imediate în domeniul taxării energiei, a combustibililor și a muncii pentru a preveni colapsul pieței naționale!

Solicităm Primului ministru și Ministrului Energiei să gestioneze ferm și transparent situația economică a României, acordând atenție maximă evoluției pieței de energie (electricitate, gaze, combustibili) și comunicând public coerent și proporțional cu importanța strategică a domeniului!”, transmite Ovidiu Gheorghe, președinte ACDBR.

Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România este înființată în anul 2015, are în componența sa 38 de membri, cu următoarele caracteristici:

 o cifră de afaceri însumată de cca. 1.5 miliarde euro,

 o cotă de piață de cca. 35% din totalul pieței de distribuție tradițională de bunuri,

 peste 10.000 de angajați,

 peste 75.000 de clienți asigurând “distribuția tradițională” a bunurilor de larg consum pe teritoriul național în sistemul micilor și marilor retaileri și în sistemul HoReCa.