Avocatul familiei Alexandrei anunță că Dincă poate fi LĂSAT în LIBERTATE fără nicio măsură de control judiciar

Avocatul familiei Alexandrei Măceșanu, Aurel Moldovan, anunță că dacă DIICOT trimite în judecată dosarul lui Dincă sub acuzații de omor, competența structurii e discutabilă. Pe de altă parte, dacă dosarul nu e trimis în judecată până la finele lunii ianuarie 2020, Moldovan avertizează că Dincă poate fi pus în libertate.

"Ne-au pus la dispoziție aceste volume pentru a vedea ce cercetări au făcut cu privire la acuzațiile de trafic de persoane. Urmează să vedem dacă familia Alexandrei va veni să vadă dosarele. Noi am cerut contra expertiză la IGPR, dar încă nu ni s-a răspuns. De când am întrat în această cauză am spus că nu sunt probe care să demonstreze crimele comise de domnul Dincă. E vorba de administrare incorectă de probe. Dincă poate fi pus în libertate dacă organul de urmărire penală nu soluționează dosarul. Ar putea să fie liber.

DIICOT este o instituție mare în statul de drept, nu se poate face de râs. Trebuie să trimită dosarul în judecată. Trebuie să disjungă dosarul, că dacă se trimite în judecată sub această formă e discutabilă competența. Dincă e pus sub acuzare pentru două omoruri, dar unde e traficul de persoane", a declarat Aurel Moldovan.