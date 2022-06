A doua probă a examenului de Bacalaureat - Proba obligatorie a profilului / Elevii pot intra în săli până la 8.30

Cea de-a doua probă scrisă a examenului de bacalaureat are loc, marţi, cu începere de la ora 09.00. Este proba obligatorie a profilului, iar elevii pot intra în săli până la 8.30.

Cea de-a doua probă scrisă a Bacalaureatului are loc, marţi. Este proba obligatorie a profilului (discipline, în funcţie de profil: Matematică şi Istorie), iar miercuri, 22 iunie, va avea loc proba la alegere a profilului şi specializării.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc.), precum şi a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informaţi că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc.