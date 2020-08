'Băieții deștepți' din despăgubiri: 360 de milioane de euro, prejudiciu descoperit de ANRP

Directorul ANRP, George Băeșu, a declarat marți la Antena 3 că instituția pe care o conduce a descoperit un prejudiciu estimat la 360 de milioane de euro și produs în urma evaluărilor greșite înainte de anul 2012.

„E un prejudiciu deocamdata estimat in acceptiunea Curtii de Conturi, anume modul in care s-au facut evaluarile inainte de 2012 nu ar fi unul corect, motiv pentru care Curtea de Conturi a dispus ANRP sa verifice daca in dosare au fost respectate standardele de ealuare si daca nu s-au respectat, sa se faca reevaluarea imobilelor. Timp de 6-7 ani ne-am chinuit sa gasim specialisti care sa accepte sa desfasoare aceste activitati, sa verifice, sa faca reevaluari. Asa s-a ajuns ca din mii de dosare sa reusim in 190 din ele sa constata ca nu s-au respectat standardele si ca urmare a reevaluarilor sa vorbim despre un potential prejudiciu adus statului roman”, a declarat șeful ANRP, George Băeșu.

Citește și: Pensii la super-ofertă: Mutare de efect pregătită de Guvernul Orban (surse) .