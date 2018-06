Bame - beneficiile neștiute. Un medicament atotvindecător

Bamele sunt renumite pentru cantitatea mare de fibre solubile si insolubile pe care le contin. De asemenea, acestea sunt bogate in vitamine si minerale de pret, fiind extrem de benefice pentru sanatate, scrie exquis.ro.

Valori nutritionale 100 g de bame

Carbohidrati: 7,03 g

Proteine: 2 g

Grasimi: 0,1 g

Fibre: 9%

Acid folic: 88 mg

Niacina: 1 mg

Vitamina C: 21,1 mg

Vitamina E: 0,36 mg

Vitamina K: 53 mg

Calciu: 81 mg

Fier: 0,8 mg

Magneziu: 57 mg

Beneficiile consumului de bame

Benefice pentru digestie – avand un continut bogat in fibre, bamele sunt benefice pentru digestie.

Reduce riscurile de nastere a unui copil cu malformatii – acidul folic care se regaseste din belsug in bame scade riscul de nastere a unui copil cu defecte din nastere. Asadar, consumul de bame este in mod deosebit recomandat in cele 9 luni de sarcina, potrivit doc.ro.

Contribuie la coagularea sangelui – bamele contin vitamina K din belsug, ceea ce inseamna ca au un aport important in procesul de coagulare a sangelui. De asemenea, tot datorita continutului ridicat de vitamina K, bamele fortifica si oasele.

Trateaza si previn constipatia – facilitand absorbtia de apa in organism, deci si la nivel intestinal, bamele combat constipatia si, de asemenea, o previn.

Previn cancerul de colon – fiind extrem de sanatoase pentru sistemul gastrointestinal, bamele reduc riscul de cancer de colon.

Regleaza nivelul de colesterol din sange – bamele reduc colesterolul marit si previn astfel complicatiile cardiovasculare la care colesterolul ne predispune.

Sursa excelenta de antioxidanti – bamele sunt bogate in continutul de antioxidanti, de aceea previn imbatranirea prematura, afectiunile cardiace precum si cancerul.

Asigura o piele frumoasa – bamele contin ingrediente care hranesc pielea, impiedica pigmentarea inestetica a acesteia, stimuleaza regenerarea si previn imbatranirea prematura a pielii, cauzata de efectele radicalilor liberi.

Hidrateaza parul – si podoaba ta capilara poate avea de castigat de pe urma folosirii bamelor. Poti prepara un mucilagiu prin fierberea bamelor in apa, pe care il poti folosi apoi pe post de balsam de par – efectele acestui balsam natural te vor surprinde in mod placut.

Cum alegi si cum depozitezi bamele

Cumpara bame de la piata si alege-le pe cele mai mici- acestea sunt mai gustoase decat cele mai mari. Culoarea acestora trebuie sa fie un verde proaspat. In ceea ce priveste textura, asigura-te ca bamele nu sunt foarte moi – asta ar putea insemna ca sunt ofilite.

Depoziteaza bamele proaspete intr-o punga de hartie, nespalate, in lada frigiderului. Le poti tine la frigider in jur de 3 zile fara ca proprietatile acestora sa fie afectate.

Daca vrei sa le tii pentru mai mult timp, opareste-le si baga-le la congelator.

Cum pregatesti bamele

Inainte de a le gati, spala-le sub jetul de apa rece. Usuca apoi bamele cu ajutorul unui prosop de hartie.

Poti folosi, in preparatele gatite, bamele ca atare ori le poti toca marunt. Intotdeauna taie-le capetele inainte de gatire, chiar daca le folosesti intregi.

Pentru ca bamele sa isi pastreze forma si textura dupa gatire, soteaza-le in putin ulei inainte de a le adauga in preparatul gatit. De asemenea, le poti inmuia in otet sau apa cu zeama de lamaie pentru a preveni descompunerea bamelor in mancare.

Bamele pot fi folosite intr-o multitudine de feluri: in tocanite, in ghiveci, sotate, la gratar, oparite si chiar si crude.