Barbara Walters, pionier al știrilor TV americane, moare la 93 de ani

Prima femeie prezentatoare de știri din SUA a atins un statut de celebritate la fel de mare ca și conducătorii, membrii familiei regale și artiștii pe care i-a intervievat, anunță The Guardian. Barbara Walters, intrepidul intervievator și prezentator de emisiuni care a deschis calea ca prima femeie care a devenit un superstar al știrilor TV din SUA în timpul unei cariere remarcabile, a murit la vârsta de 93 de ani.

Moartea Barbarei Walters a fost anunțată de ABC în direct, vineri seară.

În cele aproape patru decenii petrecute la această rețea, și înainte de aceasta la NBC, interviurile exclusive ale lui Walters cu conducători, membri ai familiei regale și artiști i-au adus un statut de celebritate care s-a situat la același nivel cu al acestora, plasând-o în același timp în fruntea tendinței din jurnalismul audiovizual care a făcut din reporterii TV vedete și a adus programele de știri în cursa pentru audiențe mai mari.

Walters a intervievat o serie de lideri mondiali, printre care Fidel Castro, Margaret Thatcher, Muammar Gaddafi, Saddam Hussein și toți președinții și primele doamne ale SUA de la Richard și Pat Nixon încoace.

Ea a obținut 12 premii Emmy, dintre care 11 în perioada în care a lucrat la ABC News, a precizat postul de televiziune.

Walter și-a început cariera de jurnalist la emisiunea The Today Show de la NBC, în anii 1960, ca redactor și producător de segmente.

Walters a ajuns pe prima pagină a ziarelor în 1976, fiind prima femeie prezentatoare de știri din rețea, în opoziție cu Harry Reasoner, cu un salariu anual fără precedent de 1 milion de dolari, care a stârnit suspine și critici - în timp ce în scandal se pierdeau atribuțiile sale suplimentare care se extindeau dincolo de știri.

Eforturile ei au fost legendare, în timp ce concura - nu doar cu rețelele rivale, ci și cu colegii de la propria rețea - pentru fiecare mare "get" într-o lume înțesată de tot mai mulți intervievatori, inclusiv de jurnaliste care au urmat calea deschisă de ea.

"Nu m-am așteptat niciodată la asta!" spunea Walters în 2004, luându-și măsura succesului ei. "Întotdeauna am crezut că voi fi o scriitoare pentru televiziune. Nu m-am gândit niciodată că voi fi în fața unei camere de filmat." Dar ea era naturală în fața camerei, mai ales atunci când punea întrebări notabililor. "Nu mi-e frică atunci când iau interviuri, nu am nicio teamă." a declarat Walters pentru Associated Press în 2008.