Bărbat din Botoșani, dat dispărut după ce ar fi fost luat de o ambulanţă în Franţa

Poliţiştii din Botoşani au demarat o anchetă în cazul unui bărbat care a dispărut imediat după plecarea în Franţa, a declarat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, Delia Nenişcu.

Potrivit sursei citate, bărbatul de 44 de ani ar fi fost preluat de o ambulanţă la scurt timp după ce a intrat pe teritoriul statului francez, iar din acel moment familia acestuia nu a mai avut nicio informaţie legată de el."Sidor Cătălin, din comuna Băluşeni, a plecat în noaptea de 11 spre 12 septembrie cu un autocar către Spania. În data de 14 septembrie, în timp ce se afla pe teritoriul Franţei, a acuzat o stare de rău, fiind preluat de un echipaj de ambulanţă şi transportat la un spital din zona respectivă. Din acel moment, familia nu mai are informaţii despre acesta şi au sesizat organele de poliţie pentru efectuarea de verificări care să conducă la identificarea bărbatului", a precizat Nenişcu.Oficialul IPJ precizează că persoana dispărută are 1,80 m înălţime, aproximativ 80-85 kilograme, părul şaten şi ochii albaştri. Pe mâna stângă are un tatuaj în formă de inimă, iar degetul mijlociu de la mâna dreaptă este tăiat.La momentul plecării purta pantaloni de culoare gri, tricou verde-kaki, iar în picioare purta pantofi sport.Poliţiştii fac apel la populaţie să sune la 112 sau să anunţe cea mai apropiată secţie de poliţie, în cazul în care există informaţii legate de persoana respectivă.