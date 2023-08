Barbie a creat isterie în întreaga lume: Sute de adolescente decid să își facă intervenții estetice. Medicii trag un semnal de alarmă

Provocări extreme, nebunia Barbie a isterizat planeta și are în spate o realitate sumbră. Multe tinere care vor să aibă trupul perfect apelează la cabinete medicale clandestine. Agențiile de modă internaționale vor să schimbe tiparele cu care ne-au obișnuit. Acum, modelele sunt unele care poate că în urmă cu minim 10 ani nici nu se gândeau să ajungă pe podiumul unei case de modă.

Sute de tinere au fost mutilate în cabinetele clandestine, unde au fost făcute operații în condiții improprii. Medicul estetician Adina Alberts povestește că mai multe tinere i-au semnalat că în urma unor operații estetice au ajuns să aibă probleme grave de sănătate. realitatea.net.

"Mereu primesc poze cu tinere sau mămici de tinere, fețe, mă întreabă dacă pot să-și facă ceva și când o întreb ce vârstă are, 16 ani. Vreau să încep de acuma ca nu cumva să se întâmple ceva...Un chip minunat la 16-18 ani, este stresată și ea trebuie să se schimbe și neaparat că ea a rămas singura din clasă neoperată", spune Alberts.

O isterie a fost declanșată la nivel mondial, după ce filmul Barbie, cu Margot Robbie și Ryan Gossling în rolurile principale a bătut record după record. Producția a strâns peste 200 de milioane de dolari în box office, după doar cinci zile de la apariție.

Isteria a ajuns și în România, unde nume celebre s-au costumat în celebra păpușă și au postat imaginile pe rețelele sociale. Loredana Groza și Adelina Pestrițu sunt doar două dintre vedetele care au adoptat stilul Barbie.

Filmul Barbie a creat isterie în întreaga lume. Ei bine, după ce au apărut sicriele Barbie, iată că, acum, o nouă procedură este extrem de căutată în rândul doamnelor și domnișoarelor. Este vorba despre "gâtul de lebădă". Însă, puțini sunt cei care știu ce implică această intervenție estetică și cât de periculoasă poate fi.

Barbie este noua modă! Ei bine, în ciuda mesajului care ne îndeamnă să îmbrăţişăm imperfecţiunea, tot mai multe femei influencer promovează un trend destul de periculos.

Barbie, nou trend pe reţelele sociale

Este vorba despre procedura "Barbie Botox" sau "Gât de lebădă". Mai exact, femeile care vor să arate "perfect" își injectează toxină botulinică în muşchi ca să pară că au umerii mai subţiri şi gâtul mai lung.

Însă, medicii specialiști trag un semnal de alarmă și susțin că prea mult botox poate slăbi puterea musculară.

În ce constă această procedură

Ei bine, în căutarea de a fi perfect, acțiune pe care o văd în păpuşa-emblemă Barbie, cele mai multe tinere din Statele Unite şi Europa plătesc sume uriașe medicilor esteticieni pentru a-și face o astfel de intervenție estetică.

Mai mult, injectat cu botox, muşchiul trapez, care trece de-a lungul spatelui, gâtului şi umerilor, se contractă mai puţin, iar corpul pare sculptat, informează spynews.ro.

"Merită fiecare bănuţ.", a spus una dintre tinerele care și-au făcut procedura.

Însă, o asemenea procedură costă cel puţin 500 de dolari şi ajunge la câteva mii. În plus, tinerele care optează pentru ea trebuie să știe că aceasta se repetată, iar asta pentru că botoxul are efect cel mult o jumătate de an, după care muşchii revin la forma iniţială.