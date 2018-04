Barna (USR): În mai puţin de un an România preia preşedinţia Consiliului UE, iar în plan intern predomină haosul

Preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dan Barna, a declarat marţi că în mai puţin de un an România preia preşedinţia Consiliului UE, iar "în plan intern predomină haosul", cu decizii întârziate şi contradictorii din partea conducerii celor două Camere parlamentare.

"Astăzi (mă rog, ieri după ora la care scriu) am participat la o dezbatere a Comisiilor de afaceri europene şi politică externă din Parlamentul nostru cu o delegaţie a Comisiei pentru afaceri europene din Parlamentul leton, pe tema schimbului de experienţă pentru organizarea Preşedinţiei Consiliul UE, pe care România o va prelua în 2019. Dincolo de pregătirea din timp a acestui proiect şi de seriozitatea cu care au abordat pregătirile, m-a surprins plăcut simplitatea cu care letonii şi-au organizat preşedinţia la Consiliul UE. Nu a fost nevoie de portofolii ministeriale noi, de reprezentanţi cu însărcinări speciale, ori de comisii speciale şi alte mecanisme inventate de noi la nivel parlamentar sau guvernamental sperând să camuflăm astfel lipsa de competenţă de bază. În mai puţin de un an, România preia preşedinţia Consiliului UE, iar în plan intern predomină haosul, cu mecanisme de 'coordonare a coordonării' inter-instituţionale, cu decizii întârziate şi contradictorii din partea conducerii celor două camere parlamentare şi cu o comisie specială înfiinţată în Parlament, dar care are activitate zero şi care nu face altceva decât să se calce pe bombeuri cu comisiile de afaceri europene sau de politică externă. Nu avem pic de planificare clară în acest moment, mai ales pe dimensiunea parlamentară", a scris Barna pe Facebook.

El a adăugat că în Letonia prima decizie cu care s-a pornit la drum a fost stabilirea Comisiei pentru afaceri europene ca responsabilă principală, împreună cu un for alcătuit nu doar din conducerea Parlamentului ori a comisiilor implicate, dar şi cu reprezentanţi ai tuturor forţelor politice.

"E o dovadă de bun simţ şi de responsabilitate politică, care la noi este echivalată cu dorinţa şi obligaţia lui Liviu Dragnea de a crea sinecuri în loc de expertiză. Am ridicat un subiect sensibil pentru felul cum arată astăzi Guvernul şi Parlamentul României - cel al expertizei umane necesare în Bruxelles şi la Bucureşti în lunile de exercitare efectivă a preşedinţiei. Pentru Letonia a însemnat experţi preluaţi din mediul guvernamental ori de la alte organisme parlamentare, posturi noi şi, mai ales, implicarea experţilor în programe de training/twining şi de observare pe baza experienţei altor state, toate astea cu doi şi trei ani înainte. În România, la mai puţin de 9 luni de preluarea preşedinţiei, avem comisii scutite de existenţa experţilor, posturi blocate, iar la traininguri nu participă nimeni - nici parlamentari, nici experţi. (...) Proiectul Preşedinţiei Consiliului UE pentru România pare deja mândru eşuat pe un banc de nisip. Singura speranţă de care ne mai putem agăţa este însă tot de la Murphy care ne spune că: 'dacă nu ar fi ultimul minut nu s-ar face chiar nimic'", a mai scris Barna, conform Agerpres.