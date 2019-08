BCE trebuie să fie gata să dezamăgească pieţele uneori spune guvernatorul Băncii Austriei

Aceste declaraţii sunt similare cu cele făcute marţi de viceguvernatorul BCE, Luis de Guindos, care a susţinut că banca centrală trebuie să aibă o atitudine critică faţă de aşteptările pieţelor şi să îşi bazeze deciziile pe date macroeconomice.Pieţele financiare aşteaptă ca BCE să adopte noi măsuri de stimulare la reuniunea de politică monetară din 12 septembrie. De asemenea, investitorii mizează pe mai multe decizii de reducere a dobânzii de bază pentru anul următor şi o nouă rundă de achiziţii de obligaţiuni."În ultimii ani, am urmat, poate prea intens, aşteptările pieţei şi am evitat să le dezamăgim. Părerea mea este că băncile centrale trebuie să fie instituţii decisive şi de acea trebuie, uneori, să dezamăgească pieţele", a precizat Nowotny într-un interviu publicat în cotidianul austriac Wiener Zeitung. Acesta nu a oferit alte detalii cu privire la ce tip de dezamăgire are în vedere.Pe lângă necesitatea unor noi stimulente, oficialii BCE au opinii împărţite şi cu privire la necesitatea modificării ţintei de inflaţiei a BCE, care vrea să menţină creşterea preţurilor la un nivel mai mic dar apropiat de 2%.În ceea ce îl priveşte, Nowotny afirmă că este favorabil unei politici de ţintire a inflaţiei similare cu cea adoptată de băncile centrale din Cehia, Israel sau Suedia, care au ca obiectiv o ţintă de inflaţie de 2% plus/minus un punct procentual. "Susţin acest punct de vedere pentru că înseamnă că o inflaţie de 1,6% este în interiorul zonei ţintă şi de acea nu este nevoie de măsuri de politică monetară", a adăugat Nowotny