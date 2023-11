BCR: 1,8 milioane de clienţi ai băncii utilizează activ George

Ecosistemul digital George a fost accesat de 2,25 milioane de oameni, de la momentul punerii pe piaţă, respectiv sfârşitul lui octombrie 2018 - prezent, iar dintre aceştia 1,8 milioane au devenit deja utilizatori activi ai aplicaţiei George, a anunţat joi Banca Comercială Română.

Prima platformă de banking inteligent din România aniversează 5 ani de la lansare, BCR menţionează că aproximativ 300 de funcţionalităţi şi opţiuni au fost introduse, de la momentul punerii pe piaţă. George se bucură, în continuare, de cel mai mare rating al unei bănci din România în magazinele Google Play şi AppStore, nivel pe care l-a menţinut constant de-a lungul ultimilor ani.

"Primii 5 ani de George au fost o călătorie extraordinară pentru noi şi pentru clienţii noştri! Sunt ani în care am muncit intens, am inovat, am experimentat, am mai şi greşit, dar în care am reuşit să construim un ecosistem de servicii financiare şi conexe, cu multe premiere absolute pentru bankingul din România. De la prima deschidere de cont fără niciun drum la bancă, la primul credit de nevoi personale şi prima finanţare de casă 100% online, până la prima asigurare de venit şi prima pensie privată Pilon 3 digitală, dacă ar fi să amintesc doar câteva dintre premiere, George a schimbat permanent regulile jocului. Procese şi fluxuri care, până la un moment dat, păreau imposibil de realizat 100% digital, au fost puse în mediul digital de colegii mei din echipa de retail şi laboratoarele digitale ale BCR, cărora aş vrea să le mulţumesc pentru efortul, ideile şi dedicarea din tot în acest timp. Suntem mândri că oamenii ne apreciază, mai ales când vedem că ratele de adopţie şi satisfacţie se menţin ridicate în fiecare an. Povestea frumoasă a lui George merge mai departe în România, iar promisiunea noastră faţă de clienţii noştri este că, în următorii 5 ani, vom continua să le simplificăm şi bucurăm viaţa", a declarat Dana Dima, vicepreşedinte Retail & Private Banking BCR

În prezent, 75% din totalul produselor BCR pentru persoane fizice (deschidere de cont curent, credite ipotecare şi de consum, cont de economii, depozite, asigurări şi produse investiţionale) sunt acordate pe flux 100% digital, iar în 2023 s-a înregistrat o creştere de 80% pentru produsele vândute digital, comparativ cu 2022.

Banca a oferit alte câteva cifre-cheie despre performanţele lui George din ultimii 5 ani: 680.000 de clienţi persoane fizice, precum şi 11.000 de companii şi-au deschis un cont curent 100% digital; 800.000 de produse de economisire deschise de persoane fizice via George, precum şi 13.000 de depozite înfiinţate de companii; 99% dintre conturile de economii şi peste 76% dintre depozite sunt deschise acum pe flux 100% digital; 430.000 de credite pentru persoane fizice, precum şi 3.500 de finanţări pentru companii, acordate digital prin George; 86% dintre creditele noi de nevoi personale acordate persoanelor fizice în 2023 au fost acordate pe flux 100% digital, faţă de 74% în 2022; 450.000 de rambursări digitale ale creditelor; peste 66% din totalul rambursărilor anticipate se realizează, în prezent, pe flux 100% digital, direct în George; 580.000 de alimentări de card, operate anual prin platformă, cu aproximativ 600 de milioane de lei adăugate; 630.000 de clienţi persoane fizice şi 1.500 de companii şi-au actualizat datele online în numai 4 minute; 350.000 de asigurări digitale, contractate prin platformă; în 2023, 77% din totalul produselor de protecţie şi asigurare BCR au fost achiziţionate pe flux 100% digital, direct din George, în creştere cu 49% faţă de primele nouă luni din 2022.

De asemenea, a fost realizate 115.000 de contracte digitale şi tranzacţionări investiţionale, via flux digital; 1,2 milioane de PIN-uri şi carduri, redate digital numai în ultimul an, precum şi 370.000 de carduri refăcute online în George; 88% din totalul cardurilor de credit şi 87% din totalul produselor de tipul descoperit de cont au fost acordate în 2023 pe flux 100% digital; 60.000 de conturi pentru copii şi adolescenţi, deschise 100% online, la numai două luni de la lansarea George Junior; 1,1 milioane de clienţi primesc bani înapoi prin sistemul de cashback George Moneyback, peste 21 de milioane de lei fiind returnate astfel în conturile lor.

Potrivit băncii, aproximativ 20 de parteneriate strategice sunt operate prin platformă în beneficiul clienţilor, cu un portofoliu de oferte speciale în diferite domenii: Sănătate (MedLife, Regina Maria), Securitate cibernetică (Bitdefender), Soluţii digitale (semnătură digitală Trans Sped pentru persoane fizice şi companii), Mobilitate (Splash, BCR Leasing), Servicii (Edenred), Online Payments (Global Payments), Leasing (Financiar Auto, Echipamente), Telecomunicaţii (Vodafone), Soluţii de facturare (Banqup - platforma de administrare, facturare şi plăţi electronice pentru antreprenori) şi Consultanţă şi Servicii de Afaceri (Regnet - care oferă posibilitatea de înfiinţare şi modificare statut firmă online).

Totodată, contul George poate fi deschis acum, pe flux 100% digital, din aplicaţiile Lidl Plus şi Kaufland, graţie parteneriatelor de tip open banking.

Aproximativ 140.000 de companii sunt înrolate în George, care asigură o ofertă integrată de digital onboarding, multiple soluţii de finanţare complet digitale (facilităţi de credit revolving sau cu plata în rate) şi Multiprofile (proces simplu prin care utilizatorul care are cont personal şi business George foloseşte aceeaşi platformă pentru a se autentifica).

În 2023, peste 70% dintre clienţii eligibili persoane juridice şi-au deschis relaţia cu banca prin digital onboarding, iar aproape 80% dintre liniile de credit standard pentru clienţii microîntreprinderi au fost acordate prin Digital Overdraft.

Ca urmare a acestor performanţe reuşite prin ecosistemul digital George, BCR se află pe locul 3 în topul internaţional al celor mai competitive bănci din perspectiva digitalizării, conform celui mai recent raport bancar FinnoScore, care a analizat 234 de bănci comerciale din 24 de ţări din Europa şi America de Nord.