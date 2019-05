Becali a făcut anunţul: Noul antrenor al FCSB se bucură de susţinere divină

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, luni, că se gândeşte să-l numească antrenor principal în locul lui Mihai Teja pe Edward Iordănescu. Becali i-a făcut deja jumătate din echipă: "Să-i văd în teren pe portarul Vlad, Man, Moruţan, Coman şi Tănase, pe urmă e treaba lui ce face.", potrivit news.ro

"Acum voi lua antrenor român, scoteţi-l pe Mangia. Încet, încet, în maximum doi ani, nu o să mai vedeţi jucători străini, va fi sută la sută echipă românească, cu antrenor român. Eu nu vreau să iau jucători pe care să nu pot să iau milioane, pe străini nu pot să iau milioane, dacă-i iau liberi de contract. Dacă pot să-l iau eu, înseamnă că nu pot să iau milioane pe el. În mare, până acum două ore nu ştiam nimic. Acum o oră am vorbit la telefon cu nişte persoane pe care le iubesc şi mă înclin în faţa lor şi cam sunt înclinat spre o persoană. Pe Şumudică vreau să-l iau, dar vreau numai pace cu suporterii. Doi din zece dacă vin şi fac scandal, iese scandal. Dacă nu vor suporterii să fie 80-90 la sută, nu-l iau pe Şumudică. Aş vrea să-l iau, dar vreau numai pace. Eu mă gândesc să am succes cu o persoană care a adus Cupa Campionilor Europeni în România. Din sânge de ăla. E rudă. Mă gândesc la Edi Iordănescu. Am vorbit cu doi părinţi, pe care îi consider cu trăire sfântă şi care au vorbit despre Edi foarte frumos. Nu mă mai bag. Eu îi spun aşa: jucătorii ăştia ţi-i dau, nu mă bag eu să fac schimbări, jucătorii ăştia trebuie să-i promovezi, trebuie să fac bani din ei. Vlad în poartă, ăsta e prima condiţie, Vlad va apăra titular, după care îi spun aşa: Man, Tănase, Coman, Moruţan în teren. Fă, dacă eşti antrenor! Eu vreau 50 de milioane să iau pe ei. Ăştia patru jucători trebuie să fie în teren, pe urmă e treaba lui ce face. Ăsta este obiectivul tău, cu ăştia să iei titlul. Nu iei titlul cu ăştia, pleci, vine altul care să ia titlul cu ăştia. Îi pun clauză în contract, dacă după şase luni nu e pe primul loc, afară! Că vine Edi, că vine oricine, eu aşa procedez, strategia este făcută dinainte. Cum îi face Hagi să joace pe ăia de 16 ani? Dacă eşti antrenor, fă ca Hagi, du-te la Hagi şi vezi ce face Hagi! Dacă după şase luni de zile nu e pe locul I sau la două, trei puncte de locul I, la revedere, pun clauză în contract. Nu e primul el pe listă, eu v-am spus despre el, dar nu v-am spus că e el. Nu e niciunul primul. Eu fac rugăciune şi apoi o să ştiu cine e primul", a spus Becali, la Digi Sport.

Becali a mai spus că Edi Iordănescu a fost recomandat de doi preoţi: "Îi dau mână liberă pentru că se duce omul se împărtăşeşte, se spovedeşte, am vorbit cu duhovnciul lui, părintele Vasile de la Dumbrava, am vorbit cu părintele Irineu de la Ponor, m-am interesat de el. La mine astea-s criteriile (n.r. - de alegere a antrenorilor)."

Gigi Becali a anunţat că Mihai Teja nu va continua la FCSB, după ce a ratat câştigarea titlului în faţa celor de la CFR Cluj.