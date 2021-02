BestJobs: 'Peste 90.000 de români au aplicat în ultima lună pentru locurile de muncă oferite prin intermediul platformei de recrutare'

Peste 90.000 de români au aplicat în ultima lună pentru locurile de muncă oferite prin intermediul platformei de recrutare online BestJobs, în total fiind înregistrate peste 511.000 de aplicări, iar cele mai multe joburi oferite de angajatori sunt în domeniile IT&C, telecom, vânzări, financiar-contabilitate, inginerie, management şi construcţii, potrivit news.ro.

O creştere semnificativă a locurilor de muncă disponibile s-a înregistrat în luna februarie şi în marketing, transport, distribuţie şi medical&pharma. La polul opus, cele mai puţine joburi sunt în securitate/armată, servicii de înfrumuseţare, îngrijire vârstnici/copii sau personal de curăţenie, agricultură, educaţie, precum şi turism, unele dintre aceste domenii fiind grav afectate de pandemie.

"Românii sunt implicaţi activ în căutarea unui loc de muncă, astfel că de la începutul anului şi până la această dată au fost create peste 30.000 de CV-uri noi, în timp ce peste 110.000 de CV-uri au fost actualizate, semn că piaţa muncii este într-o continuă mişcare, iar angajaţii caută noi oportunităţi în carieră", arată BestJobs.

Conform unui sondaj derulat de BestJobs în rândul candidaţilor care nu au un loc de muncă în acest moment, aceştia caută să se angajeze mai ales în domenii precum retail & comerţ (25%), BPO (24%), financiar-contabilitate (15.75%), medical&pharma (14%) şi administraţie publică (13%).

"În ceea ce priveşte aşteptările lor salariale, în funcţie de experienţa şi rolul vizat, aproape trei din zece respondenţi care nu au un job în acest moment afirmă că nivelul minim salarial aşteptat este de 2.350 lei net pe lună. Cei mai mulţi (53%) îşi doresc un venit lunar net cuprins între 2.350 lei şi 4.650 lei. Alţi 12,5% urmăresc un salariu lunar între 4.650 lei şi 6.350 lei, în timp ce 4% vor un salariu cuprins între 6.350 lei şi 8.650 lei. Pe lângă pachetul salarial, candidaţii care nu au în acest moment un job caută o atmosferă de lucru plăcută şi posibilitatea de a lucra mai mult de la birou în acest an, semn că lipsa interacţiunii umane directe a început să fie tot mai resimţită în contextul în care am intrat deja în al doilea an pandemic", mai arată compania.

