Biblioteca Universitară Cluj oferă vizitatorilor acces gratuit la publicații de prestigiu: Washington Post, Guardian, Daily Mail și multe altele

Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca oferă, timp de o lună, acces gratuit pe platforma PressReader.com.

Prin intermediul acestei platforme, cititorii pot accesa publicații de prestigiu, precum The Washington Post, The Guardian, Daily Mail etc. PressReader.com pune la dispoziția cititorilor săi o colecție de 7.000 de ziare și reviste, apărute în 60 de limbi, din 120 de țări.

Printre instituțiile de top care oferă acces prin Press Reader.com se numără European Council, Library of Congress, the French National Library (BnF), La Sorbonne Letters Faculty, the École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), King’s College London, the Central European University Library in Budapest, the University of Bratislava (ULIB), Copenhagen Business School, the Autonomous University of Barcelona (UAB), the University of Genoa, the University of South Africa (UNISA).

BCU Cluj se alătură acestor instituții timp de o lună printr-un trial gratuit oferit de PressReader.com.

Cititorii cu legitimație la BCU pot accesa platforma PressReader.com din biblioteca centrală (pe bază de IP), accesând link-ul https://www.pressreader.com, iar de la distanță (pe baza permisului de bibliotecă) accesând linkul http://www.pressreader.com.web.bcucluj.ro:2048/(este recomandată crearea unui cont pe platformă).