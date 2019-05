Bill Gates face recomandări de lectură pentru vară: Care sunt cărțile miliardarului

Bill Gates, cofondator al companiei Microsoft şi copreşedinte al Fundaţiei Bill & Melinda Gates, un cititor avid, a prezentat o listă cu cărţile de care s-a bucurat recent, obicei devenit o tradiţie anuală, relatează miercuri DPA.

Cărţile incluse în această listă nu sunt o lectură uşoară, recunoaşte Bill Gates pe blogul său. Pentru cei care îşi doresc să citească ceva mai lejer în zilele de vară, cofondatorul Microsoft recomandă romanul ''The Rosie Result'' de Graeme Simsion şi propune, de asemenea, o opţiune evidentă, cartea ''The Moment of Lift'', scrisă de soţia sa, Melinda Gates, informează agerpres.ro.

''Upheaval'', de Jared Diamond, este una dintre cele cinci propuneri ale lui Bill Gates pentru această vară. Fan declarat al ''Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies'' a aceluiaşi autor, el descrie cel mai recent volum semnat de Diamond drept o ''carte de modelare a disciplinei, ce foloseşte principii cheie ale terapiei de criză pentru a înţelege ce se întâmplă cu naţiunile aflate în criză". Deşi unele dintre cărţile anterioare ale lui Diamond au fost mai puţin optimiste, Gates notează pe blogul său că aceasta este scrisă într-o notă pozitivă, autorul reamintindu-ne că unele state au rezolvat probleme importante în mod creativ, ''că există o cale de a străbate criza, pe care putem alege să o urmăm''.

''A Gentleman in Moscow'', de Amor Towles, este singura operă de ficţiune prezentă pe această listă. Cartea oferă, după cum notează Gates, ''o imagine amuzantă, isteaţă şi surprinzător de optimistă asupra istoriei Rusiei, văzută prin ochii unui bărbat'', un conte condamnat în 1922 la domiciliu, într-un hotel elegant din Moscova. Deşi cofondatorul Microsoft are o slăbiciune pentru istoria Rusiei, după părerea sa cartea are ceva de oferit pentru toată lumea. ''Poveste de dragoste fantastică, politică, spionaj, creşterea copilului şi poezie. Din punct de vedere tehnic, volumul este o ficţiune istorică, însă poate fi la fel de corect numit thriller sau poveste de dragoste'', a scris Gates.

''9 Pints: A Journey Through the Money, Medicine, and Mysteries of Blood'', de Rose George, se numără printre recomandările de lectură ale lui Bill Gates. Interesat de multă vreme de sânge şi de instrumente de diagnostic ce implică sângele, el a fost imediat atras de acest volum al cărui titlu face referire la cantitatea de sânge prezent în corpul unei persoane adulte obişnuite. Rose George a străbătut lumea documentându-se pe marginea acestui subiect şi adunând ''lucruri super-interesante pe care a trebuit să am foarte mare grijă să nu le divulg prietenilor şi colegilor neavizaţi la diverse ocazii'', după cum a notat Gates. ''Cred că toată lumea vrea să cunoască măcar puţin despre acest subiect'', a scris el. ''Până la urmă, sângele este ceea ce oamenii au cel mai mult în comun'', a adăugat cofondatorul Microsoft.

''Presidents of War: The Epic Story, From 1807 to Modern Times'', de Michael Beschloss, este o carte de care Gates s-a simţit apropiat datorită interesului său pentru Războiul din Vietnam. ''Este greu să citeşti despre conflictele din prezent fără să te gândeşti cum ar putea fi ele conectate cu trecutul şi ce impact ar putea avea asupra viitorului'', notează el. În acest volum, autorul analizează modul în care preşedinţii au tratat opt conflicte majore: Războiul din 1812, Războiul Mexicano-American, Războiul Civil, Războiul Hispano-American, Primul Război Mondial, Al Doilea Război Mondial, Războiul din Coreea şi Războiul din Vietnam. ''Analizând fiecare preşedinte şi fiecare conflict prin aceleaşi lentile face ca această carte să merite lecturată'', a subliniat Gates.

''The Future of Capitalism: Facing the New Anxieties'' este scrisă de Paul Collier, economist la Oxford, care şi-a petrecut cariera încercând să înţeleagă şi să atenueze sărăcia la nivel mondial. Însă Gates s-a arătat surprins că cea mai recentă carte a autorului tratează un subiect diferit: polarizarea economică. ''Deşi nu sunt de acord cu el pe toate planurile, cred că analiza pe care o face asupra problemei este mai bună decât soluţiile propuse - experienţa sa ca economist specialist în dezvoltare îi oferă o perspectivă deşteaptă asupra direcţiei în care se îndreaptă capitalismul", a notat Bill Gates.

