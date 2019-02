Bill şi Melinda Gates vor să salveze omenirea: Au prezentat noi date despre TOALETELE viitorului

Bill şi Melinda Gates, copreşedinţi ai Fundaţiei Bill & Melinda Gates, au atras atenţia în scrisoarea anuală că, deşi toaletele viitorului ar putea să nu fie cea mai ''sexy'' invenţie a lumii, ele vor salva milioane de vieţi, relatează Xinhua.

Peste 2 miliarde de persoane de pe glob nu au acces la o toaletă decentă, a amintit Bill Gates în scrisoarea anuală din 2019. Dejecţiile acestora ajung de cele mai multe ori în mediu, netratate, şi contribuie la decesul a aproape 800 de copii în fiecare zi.

Bill Gates a notat totodată că exportarea soluţiilor sanitare din lumea bogată nu reprezintă o soluţie în acest caz deoarece implică sisteme de canalizare a căror construcţie este prea costisitoare şi necesită o cantitate mare de apă.

''În urmă cu aproape opt ani, împreună cu Melinda, am provocat inginerii şi oamenii de ştiinţă din toată lumea să reinventeze toaleta'', a declarat Bill Gates în scrisoare. ''Anul trecut am organizat un târg al toaletelor, la Beijing, unde am avut ocazia să testez personal mai multe toalete de ultimă generaţie'', a mai spus fondatorul companiei Microsoft.

Gates a precizat că mai multe companii sunt pregătite în acest sens. Invenţiile lor întrunesc aproape toate cerinţele: omoară agenţii patogeni, pot ţine pasul cu nevoile din zonele urbane în creştere rapidă şi nu necesită o infrastructură ce implică sisteme de canalizare, surse externe de apă sau surse continue de curent electric.

''Singurul aspect în care ele eşuează în prezent este costul; de aceea, fundaţia noastră investeşte în mai multe R&D (Research and Development - cercetare şi dezvoltare, n.a.) pentru le face accesibile celor săraci'', a declarat Bill Gates.

În opinia sa, la prima vedere, toaletele de generaţie următoare nu sunt foarte diferite de cele tradiţionale şi nu par desprinse dintr-un roman ştiinţifico-fantastic. Adevărata magie nu se află la vedere. Spre deosebire de sistemele utilizate în prezent, toaletele viitorului sunt autonome. În esenţă, ele sunt mici uzine, capabile să neutralizeze agenţii patogeni şi să trateze dejecţiile. Multe dintre ele pot chiar să transforme fecalele umane şi urina în subproduse utile, cum ar fi îngrăşăminte utilizate în agricultură şi în apă pentru spălarea mâinilor.

Melinda Gates a subliniat la rândul său că toaletele viitorului îmbunătăţesc vieţile oamenilor, în special în cazul femeilor şi al fetelor. ''Împreună cu Bill am întâlnit femei cu afecţiuni renale cauzate de retenţia urinei în timpul nopţii pentru evitarea drumurilor riscante la infrastructurile publice periculoase. Am întâlnit altele al căror singur loc pentru defecare este în câmp deschis, astfel încât îşi restricţionează aportul de alimente pe tot parcursul zilei şi aşteaptă să se lase întunericul pentru a se uşura într-o intimitate relativă'', a declarat ea.

Una din zece fete din Africa Subsahariană şi una din patru fete din India nu se duc la şcoală în perioada menstruaţiei, de cele mai multe ori deoarece instituţiile de învăţământ nu sunt dotate cu spaţii în care îşi pot schimba sau arunca produsele pentru igienă menstruală, a precizat Melinda Gates. ''Dacă semănaţi întrucâtva cu mine, cred că toaletele nu se numără printre subiectele favorite de conversaţie. Însă, dacă vă pasă şi vreţi ca fetele să meargă la şcoală, participarea economică a femeilor să se extindă, iar acestea să fie protejate de violenţă, atunci trebuie să fim dispuşi să vorbim despre toalete'', a spus cofondatoarea Fundaţiei Bill & Melinda Gates.

