Biograful lui Obama face dezvăluiri explozive: Fostul președinte SUA i-a mărturist unei iubite că avea fantezii homosexuale

Biograful fostului președinte Barack Obama a făcut declarații explozive în timpul unui lung interviu publicat săptămâna aceasta de Tablet Magazine.

Istoricul David Garrow - care a scris în 2017 biografia lui Obama, "Rising Star: The Making of Barack Obama" - a vorbit despre diverse aspecte despre cine a fost fostul președinte atât din punct de vedere politic, cât și personal.

Jurnalistul David Samuels l-a întrebat pe Garrow despre cum a reușit să le convingă pe unele dintre fostele prietene ale lui Obama să îi dea scrisori pe care Obama le-a scris în timpul facultății și al școlii de drept și care a fost "cel mai surprinzător lucru" pe care l-a descoperit din scrisori.

"În cazul lui Alex [McNear, iubita lui Obama de la Occidental College], cred că a vrut ca rolul ei să fie cunoscut", a spus Garrow. "Așa că atunci când Alex mi-a arătat scrisorile de la Barack, ea a redactat un paragraf din una dintre ele și a spus doar: "Este vorba despre homosexualitate".

Garrow a spus că scrisorile au ajuns la Emory după ce Alex le-a vândut și că școala nu a menționat paragraful în comunicatul de presă prin care a anunțat că se află în posesia scrisorilor.

El a spus că i-a trimis un e-mail prietenului său Harvey Klehr și i-a spus să "meargă la arhivele Emory" pentru a vedea scrisorile.

"Și-a petrecut toată viața la Emory, dar nu-l lasă să facă poze", a spus Garrow. "Așa că Harvey trebuie să stea acolo cu un creion și să copieze graficul în care Barack îi scrie lui Alex despre cum are fantezii repetate despre cum face dragoste cu bărbați".

Biografia oficială, „o tâmpenie”

În timp ce vorbea despre alte prietene pe care Obama le-a avut, Garrow a început să discute despre cartea lui Obama, "Dreams from My Father".

"Când am început să citesc despre Barack, la începutul lui 2008, am citit "Dreams" și m-am gândit: "E o tâmpenie. Nu este istorie", a spus el. "Totul este o invenție. Cine știe care este adevărata poveste?".

Garrow a spus că prima dată când s-a întâlnit cu Obama la Casa Albă, în Biroul Oval, Obama avea cu el "acest teanc mare de toate jurnalele sale de-a lungul anilor".

"Și a aranjat-o așa intenționat - pentru a-mi arăta că le are și pentru a-mi putea spune că nu le pot vedea", a spus el. "Are acest sac mare, sac de pânză în fundul căruia se află jurnalele. Și apoi, în partea de sus a acestuia, este tipărit manuscrisul meu. Așa că le cară împreună."

Garrow a spus că materialele pe care Obama le-a inclus sunt scrisorile sale către și de la una dintre prietenele sale și că probabil nu vor fi făcute publice niciodată. "Nu m-aș mira dacă le-ar arde", a spus el.

Când a fost întrebat de ce Obama nu a vrut ca nimeni să vadă jurnalele și scrisorile sale, Garrow a spus: "Vrea ca oamenii să creadă povestea lui. Faptul că eu am ajuns la concluzia că Dreams from My Father este o ficțiune istorică - oh, Doamne, asta l-a înfuriat".

Garrow a discutat despre diversele eșecuri ale președinției lui Obama, inclusiv politica externă și Obamacare, și despre faptul că acesta nu a fost cu adevărat un președinte ideologic, ci doar a vrut să fie văzut ca având succes.

"Uneori le-am spus oamenilor că eu cred că Barack este de fapt la fel de nesigur ca Trump, dar în moduri care nu sunt percepute cu ușurință de marea majoritate a oamenilor", a spus Garrow. "Cred că aceasta este probabil cea mai elementară concluzie pe care o am".

Când a fost întrebat mai târziu dacă l-ar vedea pe Obama la Curtea Supremă, Garrow a spus: "Ar fi groaznic, pentru că este prea leneș. Acest lucru este în carte. Se întoarce la faptul că este hawaian. La un moment dat, el spune: „Sunt fundamental leneș și asta pentru că sunt din Hawaii.” Este aproape de citatul real."