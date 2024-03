FOTO-VIDEO Blocadă draconică pregătită de Ucraina: Kievul construiește 2.000 de km de fortificații pe trei linii

"Un subiect important îl reprezintă fortificațiile. Raportul prim-ministrului Denis Shmîhal privind ritmul construcției noilor linii de apărare. Apărarea pe trei linii lungi de 2.000 de kilometri este o sarcină la scară largă, dar acum ritmul este bun. Mă aștept finalizarea la timp", a spus președintele ucrainean, o ședință a Statului Major al Comandantului-Șef Suprem, relatează Ukrainska Pravda.

"Protection in three strips, 2000 km long," - Zelenskyy on fortification structures.



The President wrote that the progress is good and expects timely completion.