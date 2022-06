'Blonde', autobiografia fictivă a lui Marilyn Monroe, va fi lansată pe Netflix la 23 septembrie

"Blonde", unul dintre cele mai aşteptate filme din 2022, care relatează viaţa fictivă a lui Marilyn Monroe şi este adaptat după o carte semnată de Joyce Carol Oates, va fi lansat pe Netflix la 23 septembrie, a anunţat joi platforma de streaming, informează AFP.

Scris şi regizat de Andrew Dominik ("The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford", 2007), filmul a fost exclus din selecţia oficială a celei de-a 75-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes deoarece nu fusese planificată o lansare în cinematografe în Franţa, potrivit Agerpres.ro.

În Statele Unite, filmul este interzis persoanelor cu vârste sub 17 ani din cauza scenelor de sex.

În acest film, printre ai cărui producători se numără Brad Pitt, vedeta de la Hollywood care a murit la 36 de ani, în 1962, şi care continuă să fascineze, 60 de ani mai târziu, este interpretată de actriţa cubanezo-hispanică Ana de Armas ("Knives Out", "No Time to Die").

În distribuţie apare şi Adrien Brody, în rolul dramaturgului Arthur Miller, care a fost căsătorit cu Marilyn Monroe.

Romanul lui Joyce Carol Oates, lansat în 2000, este unul dintre cele mai cunoscute ale autoarei americane. Biografie fictivă, acesta retrasează traiectoria de coşmar a Normei Jean Baker - numele real al lui Marilyn Monroe - şi prezintă un portret vitriolic al Americii anilor '50 şi '60, în special al Hollywoodului.

Gigantul american de streaming a adunat numeroase nume importante din cinematografie în 2022 pentru a continua să-şi afirme statura sa la Hollywood. Netflix s-a confruntat cu o scădere fără precedent a numărului de abonaţi anul acesta, pentru prima dată în peste un deceniu.