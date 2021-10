BMW, Mini şi Rolls-Royce vor avea o producție mai scăzută din cauza deficitului de semiconductori

Bayerische Motoren Werke (BMW) a anunţat joi că producţia a scăzut în trimestrul trei din 2021 din cauza deficitului de semiconductori, care a afectat majoritatea producătorilor auto, însă cele trei branduri ale sale au reuşit să vândă 593.000 de vehicule, transmite DPA, citat de agerpres.

Perturbările din lanţurile de aprovizionare se vor menţine probabil, astfel încât "în următoarele luni efectele asupra vânzărilor nu vor putea fi excluse", a informat grupul german, care deţine brandurile BMW, Mini şi Rolls-Royce.

Chiar dacă numărul de vehicule vândut în trimestrul trei din 2021 de grupul BMW AG este cu 12% mai scăzut decât în perioada similară din 2020, rivala Mercedes-Benz a raportat un declin de 30% (livrând doar 428.000 unităţi).Directorul de vânzări al BMW, Pieter Nota, şi-a exprimat "încrederea că vor fi îndeplinite ţintele ambiţioase de vânzări" pe ansamblul acestui an.În primele nouă luni din acest an, livrările brandurilor BMW, Mini şi Rolls-Royce au crescut cu 18%, la 1,932 milioane, după ce anul trecut producţia a fost afectată din cauza pandemiei.Datele vin după ce săptămâna trecută BMW a majorat estimarea privind marja operaţională din acest an, la 9,5% - 10,5%, de la 7% - 9%, după ce preţurile mai ridicate pentru vehiculele noi şi cele second au compensat efectele perturbărilor din lanţurile de aprovizionare.De asemenea, grupul german şi-a îmbunătăţit previziunile privind rentabilitatea capitalului propriu pe segmentul serviciilor sale financiare la 20% - 23%, de la 17% - 20%, iar la divizia auto se aşteaptă la un flux de numerar de aproximativ 6,5 miliarde de euro."Deşi deficitul de semiconductori ar urma să afecteze suplimentar producţia şi livrările către clienţi în următoarele luni, BMW AG se aşteaptă ca în continuare efectele pozitive ale preţurilor pentru vehiculele noi şi cele second să compenseze aceste efecte negative asupra vânzărilor în actualul an financiar", a informat compania.Chiar dacă deficitul de semiconductori afectează de luni de zile industria auto, determinând companiile, de la Renault la Toyota, să avertizeze asupra efectelor pe termen lung asupra producţiei, preţurile mai ridicate le-au permis să compenseze unele pierderi.BMW a raportat un profit net de 4,8 miliarde de euro (5,7 miliarde de euro) în trimestrul doi din 2021, faţă de pierderi de 212 milioane de euro în perioada similară din 2020, în timp ce analiştii se aşteptau la 2,2 miliarde de euro, conform datelor Refinitiv.Profitul înainte de taxe şi dobânzi a urcat la cinci miliarde de euro, faţă de previziunea analiştilor de patru miliarde de euro, în timp ce marja operaţională la divizia auto a urcat la 16%, aproape dublu faţă de obiectivului grupului, între 7% şi 9% în 2021.Anul trecut, BMW Group a vândut un număr de 2,324 milioane de automobile BMW, Mini şi Rolls-Royce la nivel mondial, cu 8,4% mai puţine decât în 2019.