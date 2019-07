Bogdan Andone, antrenorul FCSB, trage un semnal de alarmă: 'Este necesar cât mai repede un fundaş stânga'

Tehnicianul echipei FCSB, Bogdan Andone, a declarat, joi seară, după calificarea în turul doi preliminar al Ligii Europa, că la formaţia bucureşteană trebuie să fie adus rapid un fundaş stânga, anun'[ news.ro.

“Este necesar cât mai repede un fundaş stânga”, a spus Andone la Pro X, după meciul din deplasare cu Milsami Orhei, scor 2-1.

Citește și: Gabriela Firea aruncă bomba: Analizez și o candidatură independentă de PSD la prezidențiale

El a precizat că jucătorii FCSB au început repriza secundă puţin relaxaţi şi de aceea au primit gol. “A fost un meci cu două reprize diametral opuse din partea noastră. Prima repriză bună, a doua am început puţin relaxaţi şi dintr-o neatenţie am permit acel gol care puţin ne-a dezechilibrat, dar apoi am avut situaţii de a marca. În afară de acea bară practic nu au avut nicio mare ocazie de a marca”, a adăugat tehnicianul.

Formaţia FCSB s-a calificat, joi seară, în turul doi preliminar al Ligii Europa, învingând în deplasare echipa Milsami Orhei, scor 2-1, în manşa secundă a turului 1 preliminar.

Citește și: Dezvăluirea momentului! Pe mâinile cui a ajuns afacerea cu care s-a îmbogățit Dan Barna din bani publici

În tur, scorul a fost 2-0 pentru echipa bucureşteană.

Joi seară, au marcat Bolohan ’47 pentru Milsami şi Dumitru ‘4 şi Oaidă ’42 pentru FCSB.

În runda următoare, FCSB va întâlni formaţia armeană Alaşkert. Meciul tur va avea loc la 25 iulie, iar returul la 1 august.